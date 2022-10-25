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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/donbass-1826527422.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:15
2022-10-25T12:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.53 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.12 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.14 мск по Яковлевке - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 11.15 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
12:15 25.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.53 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 11.12 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.14 мск по Яковлевке - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 11.15 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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