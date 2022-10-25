Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.53 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 11.12 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.14 мск по Яковлевке - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 11.15 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.