https://ria.ru/20221025/donbass-1826527422.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Яковлевку

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:15

2022-10-25T12:15

2022-10-25T12:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку, Макеевке и Яковлевке 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 10.53 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.12 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 11.14 мск по Яковлевке - пять снарядов калибром 122 миллиметра, а в 11.15 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, донбасс