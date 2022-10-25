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Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/domdrakona-1826736679.html
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры - РИА Новости, 25.10.2022
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры
Более девяти миллионов зрителей увидели финал сезона "Дома дракона" в воскресенье. Таким образом, проект набрал самое большое количество просмотров в день... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:52
2022-10-25T20:07
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более девяти миллионов зрителей увидели финал сезона "Дома дракона" в воскресенье. Таким образом, проект набрал самое большое количество просмотров в день выхода последней серии среди шоу HBO с момента завершения "Игры престолов", пишет Deadline. Заключительный эпизод культового сериала в 2019 году привлек аудиторию в 19,3 миллиона. За несколько дней до премьеры финал "Дома дракона" был слит на пиратские сайты, сообщает The Guardian. Действие в новом сериале разворачивается за несколько сотен лет до событий, представленных в "Игре престолов". В центре — судьба Таргариенов. Король Визерис I назвачил своей преемницей единственную дочь от первого брака — принцессу Рейнира. Но не все готовы к тому, что на престол может взойти женщина.
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), hbo, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), HBO, что посмотреть
19:52 25.10.2022 (обновлено: 20:07 25.10.2022)
 
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры

Финал "Дома дракона" стал самым просматриваемым среди шоу HBO после "Игры престолов"

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более девяти миллионов зрителей увидели финал сезона "Дома дракона" в воскресенье. Таким образом, проект набрал самое большое количество просмотров в день выхода последней серии среди шоу HBO с момента завершения "Игры престолов", пишет Deadline.
Заключительный эпизод культового сериала в 2019 году привлек аудиторию в 19,3 миллиона.
За несколько дней до премьеры финал "Дома дракона" был слит на пиратские сайты, сообщает The Guardian.
Действие в новом сериале разворачивается за несколько сотен лет до событий, представленных в "Игре престолов". В центре — судьба Таргариенов. Король Визерис I назвачил своей преемницей единственную дочь от первого брака — принцессу Рейнира. Но не все готовы к тому, что на престол может взойти женщина.
Кадр из сериала Дом Дракона
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Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыИгра престолов (сериал)HBOчто посмотреть
 
 
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