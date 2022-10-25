https://ria.ru/20221025/domdrakona-1826736679.html
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры - РИА Новости, 25.10.2022
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры
Более девяти миллионов зрителей увидели финал сезона "Дома дракона" в воскресенье. Таким образом, проект набрал самое большое количество просмотров в день... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:52
2022-10-25T19:52
2022-10-25T20:07
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более девяти миллионов зрителей увидели финал сезона "Дома дракона" в воскресенье. Таким образом, проект набрал самое большое количество просмотров в день выхода последней серии среди шоу HBO с момента завершения "Игры престолов", пишет Deadline. Заключительный эпизод культового сериала в 2019 году привлек аудиторию в 19,3 миллиона. За несколько дней до премьеры финал "Дома дракона" был слит на пиратские сайты, сообщает The Guardian. Действие в новом сериале разворачивается за несколько сотен лет до событий, представленных в "Игре престолов". В центре — судьба Таргариенов. Король Визерис I назвачил своей преемницей единственную дочь от первого брака — принцессу Рейнира. Но не все готовы к тому, что на престол может взойти женщина.
https://ria.ru/20221024/domdrakona-1826369739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), hbo, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), HBO, что посмотреть
19:52 25.10.2022 (обновлено: 20:07 25.10.2022)
Финал первого сезона "Дома дракона" посмотрели миллионы в ночь премьеры
Финал "Дома дракона" стал самым просматриваемым среди шоу HBO после "Игры престолов"