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Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность

Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность - РИА Новости, 25.10.2022

Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность

Президент США Джо Байден поздравил со вступлением в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака и выразил готовность к совместной работе, в том РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:05

2022-10-25T17:05

2022-10-25T17:05

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риши сунак

джо байден

борис джонсон

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сша

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отставка трасс с поста премьера британии

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил со вступлением в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака и выразил готовность к совместной работе, в том числе над продолжением поддержки Украины."Поздравления Риши Сунаку с тем, что он стал премьер-министром Великобритании. Я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества в вопросах, имеющих критическое значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение поддержки Украины", - написал Байден в Twitter.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового лидера страны и поручил ему сформировать правительство.Лидер консерваторов Сунак станет уже третьим британским премьером в этом году. В июле в отставку ушел Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и покинула пост, столкнувшись с критикой экономической программы.

https://ria.ru/20221025/oshibki-1826634445.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

украина

сша

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