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Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность
Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность - РИА Новости, 25.10.2022
Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность
Президент США Джо Байден поздравил со вступлением в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака и выразил готовность к совместной работе, в том РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:05
2022-10-25T17:05
2022-10-25T17:05
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил со вступлением в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака и выразил готовность к совместной работе, в том числе над продолжением поддержки Украины."Поздравления Риши Сунаку с тем, что он стал премьер-министром Великобритании. Я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества в вопросах, имеющих критическое значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение поддержки Украины", - написал Байден в Twitter.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового лидера страны и поручил ему сформировать правительство.Лидер консерваторов Сунак станет уже третьим британским премьером в этом году. В июле в отставку ушел Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и покинула пост, столкнувшись с критикой экономической программы.
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в мире, риши сунак, джо байден, борис джонсон, украина, сша, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Джо Байден, Борис Джонсон, Украина, США, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Байден поздравил нового премьера Британии со вступлением в должность
Президент Байден поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность