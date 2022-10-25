https://ria.ru/20221025/dnr-1826782037.html

При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2022

При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:40

2022-10-25T22:40

2022-10-25T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика