https://ria.ru/20221025/dnr-1826782037.html
При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.10.2022
При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:40
2022-10-25T22:40
2022-10-25T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель
Штаб обороны ДНР: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Кировского района Донецка