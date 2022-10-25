Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом

Опубликованы яркие кадры с фестиваля Дивали в Индии
С санскрита "дивали" переводится как "огненная гроздь". Согласно индуистской традиции, зажигая свечу, человек приносит в мир свет, помогает добру одержать победу над злом.
С санскрита "дивали" переводится как "огненная гроздь". Согласно индуистской традиции, зажигая свечу, человек приносит в мир свет, помогает добру одержать победу над злом.
Легенд о происхождении праздника несколько. Самая распространенная гласит, что впервые люди зажгли множество глиняных светильников, чтобы указать путь домой древнеиндийскому царю Раме, когда он возвращался из вражеского плена в родную Айодхью.
Легенд о происхождении праздника несколько. Самая распространенная гласит, что впервые люди зажгли множество глиняных светильников, чтобы указать путь домой древнеиндийскому царю Раме, когда он возвращался из вражеского плена в родную Айодхью.
В этом году в Айодхье на берегу священной реки Сарью установили новый мировой рекорд Гиннесса: около 20 тысяч человек одновременно зажгли полтора миллиона лампадок.
В этом году в Айодхье на берегу священной реки Сарью установили новый мировой рекорд Гиннесса: около 20 тысяч человек одновременно зажгли полтора миллиона лампадок.
Дивали — праздник семейный. Он длится пять дней, даты каждый год выбираются в соответствии с лунным календарем, но, как правило, выпадают на октябрь-ноябрь.
Дивали — праздник семейный. Он длится пять дней, даты каждый год выбираются в соответствии с лунным календарем, но, как правило, выпадают на октябрь-ноябрь.
В праздник принято не только зажигать лампадки, устраивать вечеринки и запускать фейерверки, но и проводить время дома: убираться, дарить подарки родным и близким. А также делать ранголи — рисунок из цветного песка и подкрашенной рисовой воды.
Это главный символ праздника и самая сильная защита от злых духов: в Индии верят, что они не смогут причинить вред дому, запутавшись в хитром орнаменте.
В праздник принято не только зажигать лампадки, устраивать вечеринки и запускать фейерверки, но и проводить время дома: убираться, дарить подарки родным и близким. А также делать ранголи — рисунок из цветного песка и подкрашенной рисовой воды.
Это главный символ праздника и самая сильная защита от злых духов: в Индии верят, что они не смогут причинить вред дому, запутавшись в хитром орнаменте.
Один из самых значимых ритуалов праздника — поклонение богине Лакшми Пуджа. Считается, что она приносит удачу, изобилие, процветание, успех. По традиции ее призывают в дом на третий день Дивали, в новолуние.
В этом году "встреча" с богиней выпала на 24 октября. Именно в этот день пенджабский индус Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Местные бы сказали: "Лакшми улыбнулась ему!"
Один из самых значимых ритуалов праздника — поклонение богине Лакшми Пуджа. Считается, что она приносит удачу, изобилие, процветание, успех. По традиции ее призывают в дом на третий день Дивали, в новолуние.
В этом году "встреча" с богиней выпала на 24 октября. Именно в этот день пенджабский индус Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Местные бы сказали: "Лакшми улыбнулась ему!"