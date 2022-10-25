Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом

В праздник принято не только зажигать лампадки, устраивать вечеринки и запускать фейерверки, но и проводить время дома: убираться, дарить подарки родным и близким. А также делать ранголи — рисунок из цветного песка и подкрашенной рисовой воды.

Это главный символ праздника и самая сильная защита от злых духов: в Индии верят, что они не смогут причинить вред дому, запутавшись в хитром орнаменте.