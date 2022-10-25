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Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
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Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом
Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом - РИА Новости, 25.10.2022
Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом
С 22 по 26 октября в Индии отмечают Дивали — один из главных праздников. В эти дни в стране в прямом смысле жарко: жители зажигают тысячи свечей и лампадок,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:15
2022-10-25T15:30
фото
туризм
риши сунак
индия
праздник
традиции
туризм
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. С 22 по 26 октября в Индии отмечают Дивали — один из главных праздников. В эти дни в стране в прямом смысле жарко: жители зажигают тысячи свечей и лампадок, запускают фейерверки. Они верят: огонь символизирует победу света над тьмой. О том, чем запомнится фестиваль, — в фотоленте РИА Новости.
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15:15 25.10.2022 (обновлено: 15:30 25.10.2022)
 
Фестиваль тысячи огней: в Индии отпраздновали победу добра над злом

Опубликованы яркие кадры с фестиваля Дивали в Индии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. С 22 по 26 октября в Индии отмечают Дивали — один из главных праздников. В эти дни в стране в прямом смысле жарко: жители зажигают тысячи свечей и лампадок, запускают фейерверки. Они верят: огонь символизирует победу света над тьмой. О том, чем запомнится фестиваль, — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2022 / Biju Boro

С санскрита "дивали" переводится как "огненная гроздь". Согласно индуистской традиции, зажигая свечу, человек приносит в мир свет, помогает добру одержать победу над злом.

Фестиваль огней Дивали в Индии
1 из 6

С санскрита "дивали" переводится как "огненная гроздь". Согласно индуистской традиции, зажигая свечу, человек приносит в мир свет, помогает добру одержать победу над злом.

© AFP 2022 / Biju Boro
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Легенд о происхождении праздника несколько. Самая распространенная гласит, что впервые люди зажгли множество глиняных светильников, чтобы указать путь домой древнеиндийскому царю Раме, когда он возвращался из вражеского плена в родную Айодхью.

Фестиваль огней Дивали в Индии
2 из 6

Легенд о происхождении праздника несколько. Самая распространенная гласит, что впервые люди зажгли множество глиняных светильников, чтобы указать путь домой древнеиндийскому царю Раме, когда он возвращался из вражеского плена в родную Айодхью.

© AP Photo / Rafiq Maqbool
© AFP 2022 / Narinder Nanu

В этом году в Айодхье на берегу священной реки Сарью установили новый мировой рекорд Гиннесса: около 20 тысяч человек одновременно зажгли полтора миллиона лампадок.

Фестиваль огней Дивали в Индии
3 из 6

В этом году в Айодхье на берегу священной реки Сарью установили новый мировой рекорд Гиннесса: около 20 тысяч человек одновременно зажгли полтора миллиона лампадок.

© AFP 2022 / Narinder Nanu
© AFP 2022

Дивали — праздник семейный. Он длится пять дней, даты каждый год выбираются в соответствии с лунным календарем, но, как правило, выпадают на октябрь-ноябрь.

Фестиваль огней Дивали в Индии
4 из 6

Дивали — праздник семейный. Он длится пять дней, даты каждый год выбираются в соответствии с лунным календарем, но, как правило, выпадают на октябрь-ноябрь.

© AFP 2022
© AFP 2022 / Narinder Nanu

В праздник принято не только зажигать лампадки, устраивать вечеринки и запускать фейерверки, но и проводить время дома: убираться, дарить подарки родным и близким. А также делать ранголи — рисунок из цветного песка и подкрашенной рисовой воды.

Это главный символ праздника и самая сильная защита от злых духов: в Индии верят, что они не смогут причинить вред дому, запутавшись в хитром орнаменте.

Фестиваль огней Дивали в Индии
5 из 6

В праздник принято не только зажигать лампадки, устраивать вечеринки и запускать фейерверки, но и проводить время дома: убираться, дарить подарки родным и близким. А также делать ранголи — рисунок из цветного песка и подкрашенной рисовой воды.

Это главный символ праздника и самая сильная защита от злых духов: в Индии верят, что они не смогут причинить вред дому, запутавшись в хитром орнаменте.

© AFP 2022 / Narinder Nanu
© AFP 2022 / Sanjay Kanojia

Один из самых значимых ритуалов праздника — поклонение богине Лакшми Пуджа. Считается, что она приносит удачу, изобилие, процветание, успех. По традиции ее призывают в дом на третий день Дивали, в новолуние.

В этом году "встреча" с богиней выпала на 24 октября. Именно в этот день пенджабский индус Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Местные бы сказали: "Лакшми улыбнулась ему!"

Люди смотрят фейерверк на берегу реки Сарайю накануне фестиваля Дивали
6 из 6

Один из самых значимых ритуалов праздника — поклонение богине Лакшми Пуджа. Считается, что она приносит удачу, изобилие, процветание, успех. По традиции ее призывают в дом на третий день Дивали, в новолуние.

В этом году "встреча" с богиней выпала на 24 октября. Именно в этот день пенджабский индус Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Местные бы сказали: "Лакшми улыбнулась ему!"

© AFP 2022 / Sanjay Kanojia
 
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