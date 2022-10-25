17:44 25.10.2022 (обновлено: 12:24 26.10.2022)
Мезенцев: работа по оздоровлению в Белоруссии детей из Донбасса продолжится
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на сессии "Союзное государство: экономическая интеграция - новые задачи" на ПМЭФ-2022
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Работа по оздоровлению детей из Донбасса в белорусских учреждениях будет продолжена, заявил во вторник государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
"Сегодня мы договариваемся, что эту работу продолжим. У нас есть формат, утвержденный как проект Союзного государства, выделены уже десятки миллионов рублей. Мы с радостью оплатили переезд ребят через Ростов сюда, в Беларусь. И, конечно, мы будем вести разговор с главами субъектов РФ, чтобы этот зачин был масштабно продолжен", - сказал он, посещая детский оздоровительный лагерь "Дубрава" в Минской области. Слова Мезенцева приводит агентство Sputnik Беларусь.
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Госсекретарь отметил, что целесообразно рассмотреть вопрос о возможности приема детей из Донбасса и в других оздоровительных центрах республики, а не только в "Дубраве". "Мы должны сделать так, чтобы были другие лагеря и другие области. Мы убеждены в том, что не будет отказа и деньги в союзном бюджете будут найдены", - сказал Мезенцев.
Согласно сообщению агентства, за почти два месяца в данном детском оздоровительном лагере, который находится в Минской области, отдохнули более тысячи ребят из Донбасса.
Мезенцев ранее говорил, что Союзное государство России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса. По его словам, принято решение, согласованное президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства. Он отмечал в начале октября, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории.