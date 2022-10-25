https://ria.ru/20221025/deputat-1826683048.html

В Молдавии депутата от партии "Шор" Таубер перевели под домашний арест

В Молдавии депутата от партии "Шор" Таубер перевели под домашний арест - РИА Новости, 25.10.2022

В Молдавии депутата от партии "Шор" Таубер перевели под домашний арест

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер снова переведена под домашний арест, такое решение приняла во вторник судейская коллегия... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:29

2022-10-25T16:29

2022-10-25T16:53

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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер снова переведена под домашний арест, такое решение приняла во вторник судейская коллегия Апелляционной палаты (АП) Кишинева.АП рассматривала во вторник ходатайство прокуроров об ужесточении меры пресечения Таубер, ранее политик была переведена из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде)."Судейская коллегия удовлетворила запрос прокуроров об ужесточении Таубер меры пресечения, она переведена под домашний арест на 30 дней", - сообщила журналистам в Кишиневе глава пресс-службы генпрокуратуры Мариана Керпек.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. На прошлой неделе районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль (аналог подписки о невыезде). Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), седьмую неделю проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.

https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html

https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

https://ria.ru/20221025/moldaviya-1826472286.html

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в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, россия