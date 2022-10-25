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Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику - РИА Новости, 25.10.2022
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Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику
Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику - РИА Новости, 25.10.2022
Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику
В Сети распространилась новая мошенническая схема, когда злоумышленники предлагают приобрести фальшивый чек на технику, чтобы потом перепродать ее под видом... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:18
2022-10-25T03:18
технологии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
мошенничество
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Сети распространилась новая мошенническая схема, когда злоумышленники предлагают приобрести фальшивый чек на технику, чтобы потом перепродать ее под видом новой или сдать в гарантийный ремонт, пояснила "Прайму" директор Центра компетенций по цифровой экономике и GR IT-компании АТОЛ Юлия Русимова.Чтобы проверить подлинность кассового документа, нужно скачать приложение "Проверка чека" от ФНС. Далее навести камеру на QR-код чека и получить ответ о его достоверности. Также можно воспользоваться специальным сайтом и проверить документ по QR-коду. Но стоит торопиться с выводами, если после проверки вы увидите надпись "чек корректен", это еще не гарантия поверить продавцу, добавила специалист.Русинова посоветовала в таких случаях обращать внимание на данные о времени покупки и наименовании товара из бумажного чека и с сайта или приложения — они должны совпадать."К сожалению, вычислить подставную фирму не так просто, к тому же покупатель не может оперативно проверить наличие претензий к продавцу со стороны проверяющих органов. Здесь общий совет: покупая дорогие товары, выбирайте проверенных поставщиков", - подытожила она.
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Алексей Калабанов
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технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), мошенничество
Технологии, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Мошенничество
03:18 25.10.2022
 
Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику

IT-специалист Русимова сообщила о мошеннической схеме с фальшивыми чеками на технику

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает стиральную машину
Покупатель выбирает стиральную машину - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатель выбирает стиральную машину. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Сети распространилась новая мошенническая схема, когда злоумышленники предлагают приобрести фальшивый чек на технику, чтобы потом перепродать ее под видом новой или сдать в гарантийный ремонт, пояснила "Прайму" директор Центра компетенций по цифровой экономике и GR IT-компании АТОЛ Юлия Русимова.
Чтобы проверить подлинность кассового документа, нужно скачать приложение "Проверка чека" от ФНС. Далее навести камеру на QR-код чека и получить ответ о его достоверности. Также можно воспользоваться специальным сайтом и проверить документ по QR-коду. Но стоит торопиться с выводами, если после проверки вы увидите надпись "чек корректен", это еще не гарантия поверить продавцу, добавила специалист.
Русинова посоветовала в таких случаях обращать внимание на данные о времени покупки и наименовании товара из бумажного чека и с сайта или приложения — они должны совпадать.
"К сожалению, вычислить подставную фирму не так просто, к тому же покупатель не может оперативно проверить наличие претензий к продавцу со стороны проверяющих органов. Здесь общий совет: покупая дорогие товары, выбирайте проверенных поставщиков", - подытожила она.
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ТехнологииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Мошенничество
 
 
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