https://ria.ru/20221025/cheki-1826413859.html

Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику

Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику - РИА Новости, 25.10.2022

Россиянам раскрыли мошенническую схему с фальшивыми чеками на технику

В Сети распространилась новая мошенническая схема, когда злоумышленники предлагают приобрести фальшивый чек на технику, чтобы потом перепродать ее под видом... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T03:18

2022-10-25T03:18

2022-10-25T03:18

технологии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

мошенничество

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Сети распространилась новая мошенническая схема, когда злоумышленники предлагают приобрести фальшивый чек на технику, чтобы потом перепродать ее под видом новой или сдать в гарантийный ремонт, пояснила "Прайму" директор Центра компетенций по цифровой экономике и GR IT-компании АТОЛ Юлия Русимова.Чтобы проверить подлинность кассового документа, нужно скачать приложение "Проверка чека" от ФНС. Далее навести камеру на QR-код чека и получить ответ о его достоверности. Также можно воспользоваться специальным сайтом и проверить документ по QR-коду. Но стоит торопиться с выводами, если после проверки вы увидите надпись "чек корректен", это еще не гарантия поверить продавцу, добавила специалист.Русинова посоветовала в таких случаях обращать внимание на данные о времени покупки и наименовании товара из бумажного чека и с сайта или приложения — они должны совпадать."К сожалению, вычислить подставную фирму не так просто, к тому же покупатель не может оперативно проверить наличие претензий к продавцу со стороны проверяющих органов. Здесь общий совет: покупая дорогие товары, выбирайте проверенных поставщиков", - подытожила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/kvartira-1826333487.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), мошенничество