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Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/byudzhet-1826442805.html
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию - РИА Новости, 25.10.2022
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию
Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи специальной военной операции и поддержку мобилизованных и их семей, сообщил мэр Сергей Кравчук. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:11
2022-10-25T10:11
специальная военная операция на украине
хабаровск
экономика
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи специальной военной операции и поддержку мобилизованных и их семей, сообщил мэр Сергей Кравчук."Нынешняя обстановка ставит перед нами новые задачи. На аппаратном совещании приняли решение перенаправить все некритичные для жизни города расходы на нужды специальной военной операции, мобилизованных граждан и членов их семей", - написал Кравчук в своем Telegram-канале.По словам мэра, во вторник заместители предоставят ему предложения по отмене закупок, не связанных с исполнением федеральных и региональных программ. Он поручил пересмотреть расходную часть бюджета города до конца года, произвести корректировки и перенаправить деньги."Продолжаем формировать социальные паспорта по каждой семье мобилизованных, всем окажем поддержку. Также подготовим новогодние подарки для детей. У детей должен быть праздник", - сказал Кравчук.Он отметил, что в среду администрация города отправит часть автомобилей из городской автобазы на нужды спецоперации. "Обратился к городскому совету предпринимателей, чтобы вместе с бизнесом подумать по производству товаров двойного назначения. Городской совет ветеранов продолжает сбор средств. Сотрудники мэрии и учреждений уже перечислили дневной заработок", - заключил мэр.Согласно утвержденному в декабре бюджету, в 2022 году общий объем доходов городской казны должен составить 15,6 миллиарда рублей, расходов – 16,5 миллиарда. Дефицит прогнозировали в размере 863 миллионов рублей (9,4%). Покрыть его власти намеревались в основном за счет привлечения кредитных ресурсов.
https://ria.ru/20221021/pomosch-1825586367.html
https://ria.ru/20221017/khabarovsk-1824547070.html
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хабаровск, экономика, хабаровский край
Специальная военная операция на Украине, Хабаровск, Экономика, Хабаровский край
10:11 25.10.2022
 
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию

Мэр Хабаровска Кравчук пообещал переориентировать бюджет города под задачи спецоперации

© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Хабаровск. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи специальной военной операции и поддержку мобилизованных и их семей, сообщил мэр Сергей Кравчук.
"Нынешняя обстановка ставит перед нами новые задачи. На аппаратном совещании приняли решение перенаправить все некритичные для жизни города расходы на нужды специальной военной операции, мобилизованных граждан и членов их семей", - написал Кравчук в своем Telegram-канале.
По словам мэра, во вторник заместители предоставят ему предложения по отмене закупок, не связанных с исполнением федеральных и региональных программ. Он поручил пересмотреть расходную часть бюджета города до конца года, произвести корректировки и перенаправить деньги.
"Продолжаем формировать социальные паспорта по каждой семье мобилизованных, всем окажем поддержку. Также подготовим новогодние подарки для детей. У детей должен быть праздник", - сказал Кравчук.
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Он отметил, что в среду администрация города отправит часть автомобилей из городской автобазы на нужды спецоперации. "Обратился к городскому совету предпринимателей, чтобы вместе с бизнесом подумать по производству товаров двойного назначения. Городской совет ветеранов продолжает сбор средств. Сотрудники мэрии и учреждений уже перечислили дневной заработок", - заключил мэр.
Согласно утвержденному в декабре бюджету, в 2022 году общий объем доходов городской казны должен составить 15,6 миллиарда рублей, расходов – 16,5 миллиарда. Дефицит прогнозировали в размере 863 миллионов рублей (9,4%). Покрыть его власти намеревались в основном за счет привлечения кредитных ресурсов.
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