https://ria.ru/20221025/byudzhet-1826442805.html
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию - РИА Новости, 25.10.2022
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию
Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи специальной военной операции и поддержку мобилизованных и их семей, сообщил мэр Сергей Кравчук. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:11
2022-10-25T10:11
2022-10-25T10:11
специальная военная операция на украине
хабаровск
экономика
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7f623d09ec963ed8e98a28d1a9aa969e.jpg
ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи специальной военной операции и поддержку мобилизованных и их семей, сообщил мэр Сергей Кравчук."Нынешняя обстановка ставит перед нами новые задачи. На аппаратном совещании приняли решение перенаправить все некритичные для жизни города расходы на нужды специальной военной операции, мобилизованных граждан и членов их семей", - написал Кравчук в своем Telegram-канале.По словам мэра, во вторник заместители предоставят ему предложения по отмене закупок, не связанных с исполнением федеральных и региональных программ. Он поручил пересмотреть расходную часть бюджета города до конца года, произвести корректировки и перенаправить деньги."Продолжаем формировать социальные паспорта по каждой семье мобилизованных, всем окажем поддержку. Также подготовим новогодние подарки для детей. У детей должен быть праздник", - сказал Кравчук.Он отметил, что в среду администрация города отправит часть автомобилей из городской автобазы на нужды спецоперации. "Обратился к городскому совету предпринимателей, чтобы вместе с бизнесом подумать по производству товаров двойного назначения. Городской совет ветеранов продолжает сбор средств. Сотрудники мэрии и учреждений уже перечислили дневной заработок", - заключил мэр.Согласно утвержденному в декабре бюджету, в 2022 году общий объем доходов городской казны должен составить 15,6 миллиарда рублей, расходов – 16,5 миллиарда. Дефицит прогнозировали в размере 863 миллионов рублей (9,4%). Покрыть его власти намеревались в основном за счет привлечения кредитных ресурсов.
https://ria.ru/20221021/pomosch-1825586367.html
https://ria.ru/20221017/khabarovsk-1824547070.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_155:0:1500:1009_1920x0_80_0_0_b41b480cac67e29010e71f1a442265b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, экономика, хабаровский край
Специальная военная операция на Украине, Хабаровск, Экономика, Хабаровский край
Бюджет Хабаровска переориентируют под спецоперацию
Мэр Хабаровска Кравчук пообещал переориентировать бюджет города под задачи спецоперации
ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости.
Бюджет Хабаровска переориентируют на задачи специальной военной операции и поддержку мобилизованных и их семей, сообщил
мэр Сергей Кравчук.
"Нынешняя обстановка ставит перед нами новые задачи. На аппаратном совещании приняли решение перенаправить все некритичные для жизни города расходы на нужды специальной военной операции, мобилизованных граждан и членов их семей", - написал Кравчук в своем Telegram-канале.
По словам мэра, во вторник заместители предоставят ему предложения по отмене закупок, не связанных с исполнением федеральных и региональных программ. Он поручил пересмотреть расходную часть бюджета города до конца года, произвести корректировки и перенаправить деньги.
"Продолжаем формировать социальные паспорта по каждой семье мобилизованных, всем окажем поддержку. Также подготовим новогодние подарки для детей. У детей должен быть праздник", - сказал Кравчук.
Он отметил, что в среду администрация города отправит часть автомобилей из городской автобазы на нужды спецоперации. "Обратился к городскому совету предпринимателей, чтобы вместе с бизнесом подумать по производству товаров двойного назначения. Городской совет ветеранов продолжает сбор средств. Сотрудники мэрии и учреждений уже перечислили дневной заработок", - заключил мэр.
Согласно утвержденному в декабре бюджету, в 2022 году общий объем доходов городской казны должен составить 15,6 миллиарда рублей, расходов – 16,5 миллиарда. Дефицит прогнозировали в размере 863 миллионов рублей (9,4%). Покрыть его власти намеревались в основном за счет привлечения кредитных ресурсов.