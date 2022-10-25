https://ria.ru/20221025/bukhta-1826780557.html

Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог

Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог - РИА Новости, 25.10.2022

Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог

Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:28

2022-10-25T22:28

2022-10-25T22:28

россия

японское море

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря с целью обеспечения обороны и безопасности страны, сообщается на портале правовой информации."Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.Отмечается, что использоваться часть акватории бухты может только для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключается использование как юридическими, так и физическими лицами для иных целей: рекреации, рыболовства и рыбоводства.Также уточняется, что работы и действия на водном объекте, которые нарушают естественный водный режим и могут привести к ухудшению экологической обстановки, запрещаются.

https://ria.ru/20221006/kndr-1821853501.html

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россия

японское море

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россия, японское море, общество