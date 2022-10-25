https://ria.ru/20221025/bukhta-1826780557.html
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог - РИА Новости, 25.10.2022
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог
Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:28
2022-10-25T22:28
2022-10-25T22:28
россия
японское море
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751022472_0:207:3273:2048_1920x0_80_0_0_2073cfd1641d1265b54944fe94d51739.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря с целью обеспечения обороны и безопасности страны, сообщается на портале правовой информации."Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.Отмечается, что использоваться часть акватории бухты может только для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключается использование как юридическими, так и физическими лицами для иных целей: рекреации, рыболовства и рыбоводства.Также уточняется, что работы и действия на водном объекте, которые нарушают естественный водный режим и могут привести к ухудшению экологической обстановки, запрещаются.
https://ria.ru/20221006/kndr-1821853501.html
https://ria.ru/20221005/kndr-1821595665.html
россия
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751022472_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_bc84d78a07b339556ceee65f8a20c4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, японское море, общество
Россия, Японское море, Общество
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог
Кабмин предоставил Минобороны России на 20 лет часть бухты Золотой Рог в Японском море
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря с целью обеспечения обороны и безопасности страны, сообщается на портале правовой информации.
"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.
Отмечается, что использоваться часть акватории бухты может только для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключается использование как юридическими, так и физическими лицами для иных целей: рекреации, рыболовства и рыбоводства.
Также уточняется, что работы и действия на водном объекте, которые нарушают естественный водный режим и могут привести к ухудшению экологической обстановки, запрещаются.