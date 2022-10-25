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Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог - РИА Новости, 25.10.2022
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Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог - РИА Новости, 25.10.2022
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог
Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:28
2022-10-25T22:28
россия
японское море
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря с целью обеспечения обороны и безопасности страны, сообщается на портале правовой информации."Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.Отмечается, что использоваться часть акватории бухты может только для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключается использование как юридическими, так и физическими лицами для иных целей: рекреации, рыболовства и рыбоводства.Также уточняется, что работы и действия на водном объекте, которые нарушают естественный водный режим и могут привести к ухудшению экологической обстановки, запрещаются.
https://ria.ru/20221006/kndr-1821853501.html
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россия, японское море, общество
Россия, Японское море, Общество
22:28 25.10.2022
 
Кабмин на 20 лет предоставил Минобороны России часть бухты Золотой Рог

Кабмин предоставил Минобороны России на 20 лет часть бухты Золотой Рог в Японском море

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВоенные корабли в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Военные корабли в бухте Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военные корабли в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство РФ представило распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря с целью обеспечения обороны и безопасности страны, сообщается на портале правовой информации.
"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Золотой Рог пролива Босфор-Восточный залива Петра Великого Японского моря, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.
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Отмечается, что использоваться часть акватории бухты может только для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключается использование как юридическими, так и физическими лицами для иных целей: рекреации, рыболовства и рыбоводства.
Также уточняется, что работы и действия на водном объекте, которые нарушают естественный водный режим и могут привести к ухудшению экологической обстановки, запрещаются.
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