https://ria.ru/20221025/bpla-1826626168.html

Постпред Ирана назвал незаконным расследование ООН по БПЛА на Украине

Постпред Ирана назвал незаконным расследование ООН по БПЛА на Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Постпред Ирана назвал незаконным расследование ООН по БПЛА на Украине

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в своем письме генсеку организации Антониу Гутеррешу назвал незаконным расследование ООН по вопросу... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:15

2022-10-25T14:15

2022-10-25T14:15

в мире

антониу гутерреш

иран

россия

украина

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825272158_98:333:2013:1410_1920x0_80_0_0_61d9483946c52d207d3d94d17b5479f1.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в своем письме генсеку организации Антониу Гутеррешу назвал незаконным расследование ООН по вопросу использования на Украине иранских беспилотников.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине, Москва и Тегеран отвергают подобные обвинения. На минувшей неделе, 21 октября, Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками."Расследование ООН необоснованных заявлений, связанных с использованием беспилотников в военном конфликте на Украине, является незаконным в рамках резолюции 2231, и эта организация не должна основываться на претензиях западных стран", - цитирует Ирвани агентство ISNA.Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее называл фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны объявили об оказании поддержки киевским властям, в том числе поставками вооружений. Как сообщал в начале сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, с начала российской операции США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS. Кроме того, странами Запада поставляется артиллерия "натовского" калибра 155 миллиметров, украинские войска используют эти вооружения для обстрелов городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

https://ria.ru/20221025/tovarooborot-1826421497.html

https://ria.ru/20221024/drony-1826358697.html

иран

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антониу гутерреш, иран, россия, украина, оон, совет безопасности оон