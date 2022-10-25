https://ria.ru/20221025/bezopasnost-1826717522.html

Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности

Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности - РИА Новости, 25.10.2022

Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности

Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:39

2022-10-25T17:39

2022-10-25T17:50

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России Владимир Путин."В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Президент отметил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф