Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/bezopasnost-1826717522.html
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности
Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:39
2022-10-25T17:50
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824671517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dba303eaa6330a2351f74be27a330c1.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России Владимир Путин."В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Президент отметил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824671517_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_ce059c8f7dfd270d4c8dd6d4115835e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
17:39 25.10.2022 (обновлено: 17:50 25.10.2022)
 
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности

Путин заявил, что исходить из установленных нормативов в сфере безопасности уже нельзя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России Владимир Путин.
"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент отметил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 03:09
В ГД внесут проект об ужесточении наказания за госизмену, заявили в ЛДПР
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала