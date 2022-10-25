https://ria.ru/20221025/bezopasnost-1826717522.html
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности
Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:39
2022-10-25T17:39
2022-10-25T17:50
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России Владимир Путин."В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Президент отметил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816622695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
17:39 25.10.2022 (обновлено: 17:50 25.10.2022)
Путин призвал адаптировать нормативы в сфере безопасности
Путин заявил, что исходить из установленных нормативов в сфере безопасности уже нельзя
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушения закона, сообщил президент России Владимир Путин.
"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент отметил, что необходимо ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ
вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.