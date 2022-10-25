https://ria.ru/20221025/bezopasnost-1826429159.html
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил - РИА Новости, 25.10.2022
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:16
2022-10-25T17:16
2022-10-25T17:16
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Заседание Координационного совета при Правительстве РФ_25 октября
LIVE: Заседание Координационного совета при Правительстве РФ
2022-10-25T17:16
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PT14M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вооруженные силы рф, видео
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил.
2022-10-25T17:16
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PT14M06S
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил.