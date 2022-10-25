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Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил - РИА Новости, 25.10.2022
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Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил - РИА Новости, 25.10.2022
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:16
2022-10-25T17:16
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил.
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LIVE: Заседание Координационного совета при Правительстве РФ_25 октября
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, видео
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил.
2022-10-25T17:16
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PT14M06S
17:16 25.10.2022
 

Заседание Координационного совета по потребностям Вооруженных сил

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание Координационного совета при правительстве по потребностям Вооруженных сил.
 
Владимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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