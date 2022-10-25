16:12 25.10.2022 (обновлено: 16:20 25.10.2022)
В Австрии состоится марш протеста против наплыва беженцев
Kronen: в земле Верхняя Австрия состоится марш протеста против наплыва беженцев
Флаг Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. В федеральной земле Верхняя Австрии 26 октября состоится марш протеста против наплыва беженцев, участники акции намерены перекрыть автобан рядом с поселением Санкт-Георгиен (около 4,5 тысячи жителей - ред.), сообщила во вторник газета Kronen.
Марш протеста состоится в день, когда в Австрии будет отмечаться национальный праздник - 67-летие со дня восстановления независимости и суверенитета. Организаторы заявили, что речь идет не о протесте против беженцев, а об их "непропорциональном распределении" между регионами страны.
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Ранее в Австрии начались протесты из-за установки полевых палаток для беженцев, представители местных властей в федеральной земле Верхняя Австрия пригрозили перекрыть автобан в знак несогласия с данными мерами, в землях Форарльберг и Тироль также выступили против установки палаток. Беженцев размещают в таких условиях, так как государственные пункты первичного приема в настоящее время переполнены.
По информации газеты Kronen, жители федеральной земли Бургенланд жалуются на нерегулируемый поток нелегальных беженцев, ежедневно пересекающих австрийскую границу, которые "предоставлены сами себе и бродят по деревням". Ряд глав местных администраций сообщили изданию о том, что "местное население напугано" данной ситуацией. Только на прошлой неделе в регионе зафиксированы более трех тысяч нелегалов. В лесопосадках возле населенных пунктах жители находят брошенную одежду и мусор.
Австрия приняла 90 тысяч беженцев из Украины, все, кто захочет остаться в республике, будут интегрированы, заявил ранее канцлер Карл Нехаммер.