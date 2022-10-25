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Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2022
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Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Белоруссии
Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2022
Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности страны, сообщил начальник Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:21
2022-10-25T16:44
в мире
технологии
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности страны, сообщил начальник Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Андрей Павлюченко."Президент поставил задачу разработать концепцию кибербезопасности, эти вопросы мы сегодня (на прошедшем у президента совещании по кибербезопасности – ред.) рассмотрели. Но глава государства сделал замечание: необходимо более детально и шире проработать документ и то, что касается наших предложений, для того, чтобы он мог отвечать современным вызовам и угрозам. Суть документа - реализовать в Беларуси системный подход по вопросам кибербезопасности", - приводит слова Павлюченко по итогам совещания госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Начальник ОАЦ добавил, что в современном мире вопросам защиты и кибербезопасности уделяется максимальное внимание, и Белоруссия в этом плане идет своим путем, но и развивает взаимодействие на международном уровне."Единый подход для всех заключается в том, что инфраструктуру надо защищать", - подчеркнул Павлюченко.Он также обратил внимание на то, что в стране создан центр компетенций, есть кадры и наработки, но при этом необходимо выработать более системный подход по вопросам кибербезопасности."Все посылы, которые дал президент, нацелены именно на то, чтобы создать масштабную, полноценную систему, которая бы нас защищала", - пояснил глава центра.Павлюченко добавил, что речь идет о создании какой-то новой структуры не идет."В современных экономических условиях мы не можем себе позволить распылять ресурсы и создавать какое-то надуманное ведомство или еще одну прослойку. Пока речи о создании отдельного ведомства не идет. Мы говорим о том, что (необходим - ред.) центр компетенций не на пустом месте, а силами сотрудников ОАЦ, и потом этот опыт масштабировать на те структуры и критически важные объекты, где это в первую очередь необходимо. А в дальнейшем распространять на всю страну", - сказал он.Глава ОАЦ рассказал, что среди тех сфер и отраслей, которые чаще других подвергаются кибератакам, - энергетика, транспорт, логистика.
https://ria.ru/20221025/kosmos-1826643981.html
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в мире, технологии, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Технологии, Александр Лукашенко, Белоруссия
16:21 25.10.2022 (обновлено: 16:44 25.10.2022)
 
Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Белоруссии

В ОАЦ при президенте Белоруссии заявили о разработке концепции кибербезопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе. Архивное фото
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности страны, сообщил начальник Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Андрей Павлюченко.
"Президент поставил задачу разработать концепцию кибербезопасности, эти вопросы мы сегодня (на прошедшем у президента совещании по кибербезопасности – ред.) рассмотрели. Но глава государства сделал замечание: необходимо более детально и шире проработать документ и то, что касается наших предложений, для того, чтобы он мог отвечать современным вызовам и угрозам. Суть документа - реализовать в Беларуси системный подход по вопросам кибербезопасности", - приводит слова Павлюченко по итогам совещания госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Начальник ОАЦ добавил, что в современном мире вопросам защиты и кибербезопасности уделяется максимальное внимание, и Белоруссия в этом плане идет своим путем, но и развивает взаимодействие на международном уровне.
"Единый подход для всех заключается в том, что инфраструктуру надо защищать", - подчеркнул Павлюченко.
Он также обратил внимание на то, что в стране создан центр компетенций, есть кадры и наработки, но при этом необходимо выработать более системный подход по вопросам кибербезопасности.
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"Все посылы, которые дал президент, нацелены именно на то, чтобы создать масштабную, полноценную систему, которая бы нас защищала", - пояснил глава центра.
Павлюченко добавил, что речь идет о создании какой-то новой структуры не идет.
"В современных экономических условиях мы не можем себе позволить распылять ресурсы и создавать какое-то надуманное ведомство или еще одну прослойку. Пока речи о создании отдельного ведомства не идет. Мы говорим о том, что (необходим - ред.) центр компетенций не на пустом месте, а силами сотрудников ОАЦ, и потом этот опыт масштабировать на те структуры и критически важные объекты, где это в первую очередь необходимо. А в дальнейшем распространять на всю страну", - сказал он.
Глава ОАЦ рассказал, что среди тех сфер и отраслей, которые чаще других подвергаются кибератакам, - энергетика, транспорт, логистика.
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Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии
 
В миреТехнологииАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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