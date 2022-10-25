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МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии - РИА Новости, 25.10.2022
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МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии
МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии - РИА Новости, 25.10.2022
МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии
Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о факте вандализма в отношении посольства республики в Чехии, злоумышленника задержали, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:43
2022-10-25T15:43
в мире
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чехия
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о факте вандализма в отношении посольства республики в Чехии, злоумышленника задержали, сообщает "Спутник-Беларусь" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.Глаз рассказал, что ночью 21 октября был совершен акт вандализма в отношении здания посольства Белоруссии в Праге - неизвестный распылил краску, краской было залито ограждение. В итоге был нанесен ущерб, испорчена не только фронтальная часть ограждения по всей длине, но и металлические ворота, калитка, переговорные устройства, вывески."Нужно отметить, что чешские правоохранители сработали оперативно, прибывший наряд задержал злоумышленника. Мотивы и личность вандала не разглашаются. Рассчитываем, что чешскими компетентными органами в соответствии со ст. 22 Венской конвенции будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии."В ряде стран ЕС наши дипломаты, в принципе, находятся под постоянным давлением в рамках своей работы. В этой связи акты вандализма в отношении загранучреждений - не редкость. Какие-то из них становятся достоянием общественности, о каких-то мы даже не сообщаем. Главное здесь - насколько принимающая сторона ведет себя порядочно и выполняет свои обязательства по Венской конвенции, так как ряд просто вопиющих случаев до сих пор остается без субстантивной реакции", - отметил при этом белорусский дипломат.
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в мире, белоруссия, чехия, прага, мид белоруссии, евросоюз
В мире, Белоруссия, Чехия, Прага, МИД Белоруссии, Евросоюз
15:43 25.10.2022
 
МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии

МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии, вандала задержали

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в медиабанкПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о факте вандализма в отношении посольства республики в Чехии, злоумышленника задержали, сообщает "Спутник-Беларусь" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.
Глаз рассказал, что ночью 21 октября был совершен акт вандализма в отношении здания посольства Белоруссии в Праге - неизвестный распылил краску, краской было залито ограждение. В итоге был нанесен ущерб, испорчена не только фронтальная часть ограждения по всей длине, но и металлические ворота, калитка, переговорные устройства, вывески.
"Нужно отметить, что чешские правоохранители сработали оперативно, прибывший наряд задержал злоумышленника. Мотивы и личность вандала не разглашаются. Рассчитываем, что чешскими компетентными органами в соответствии со ст. 22 Венской конвенции будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.
"В ряде стран ЕС наши дипломаты, в принципе, находятся под постоянным давлением в рамках своей работы. В этой связи акты вандализма в отношении загранучреждений - не редкость. Какие-то из них становятся достоянием общественности, о каких-то мы даже не сообщаем. Главное здесь - насколько принимающая сторона ведет себя порядочно и выполняет свои обязательства по Венской конвенции, так как ряд просто вопиющих случаев до сих пор остается без субстантивной реакции", - отметил при этом белорусский дипломат.
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