https://ria.ru/20221025/belorussiya-1826662693.html

МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии

МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии - РИА Новости, 25.10.2022

МИД Белоруссии сообщило о нападении на посольство республики в Чехии

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о факте вандализма в отношении посольства республики в Чехии, злоумышленника задержали, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:43

2022-10-25T15:43

2022-10-25T15:43

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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о факте вандализма в отношении посольства республики в Чехии, злоумышленника задержали, сообщает "Спутник-Беларусь" со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.Глаз рассказал, что ночью 21 октября был совершен акт вандализма в отношении здания посольства Белоруссии в Праге - неизвестный распылил краску, краской было залито ограждение. В итоге был нанесен ущерб, испорчена не только фронтальная часть ограждения по всей длине, но и металлические ворота, калитка, переговорные устройства, вывески."Нужно отметить, что чешские правоохранители сработали оперативно, прибывший наряд задержал злоумышленника. Мотивы и личность вандала не разглашаются. Рассчитываем, что чешскими компетентными органами в соответствии со ст. 22 Венской конвенции будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения всякого нарушения его спокойствия", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии."В ряде стран ЕС наши дипломаты, в принципе, находятся под постоянным давлением в рамках своей работы. В этой связи акты вандализма в отношении загранучреждений - не редкость. Какие-то из них становятся достоянием общественности, о каких-то мы даже не сообщаем. Главное здесь - насколько принимающая сторона ведет себя порядочно и выполняет свои обязательства по Венской конвенции, так как ряд просто вопиющих случаев до сих пор остается без субстантивной реакции", - отметил при этом белорусский дипломат.

https://ria.ru/20221017/germaniya-1824603755.html

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в мире, белоруссия, чехия, прага, мид белоруссии, евросоюз