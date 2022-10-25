https://ria.ru/20221025/belorussiya-1826485253.html
Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии
Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2022
Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вторник поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, не создавая дополнительные... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:05
2022-10-25T12:05
2022-10-25T12:24
в мире
технологии
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вторник поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, не создавая дополнительные структуры."Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай, если они подвергнутся кибератакам. Но при этом не создавать для реализации этих задач дополнительные структуры. Об этом глава государства заявил на совещании по теме кибербезопасности", - передает информагентство Белта.Глава белорусского государства обратил внимание на то, что во всем мире наблюдается рост кибератак. Причем атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему."То есть целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего. Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель - нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака", - подчеркнул белорусский лидер.Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным лицам было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Белоруссии. Оперативно-аналитический центр должен был привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения."Давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать", - отметил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html
https://ria.ru/20221024/belorussiya-1826216143.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Технологии, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:05 25.10.2022 (обновлено: 12:24 25.10.2022)
Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии
Президент Лукашенко поставил задачу обезопасить Белоруссию от кибератак
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вторник поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, не создавая дополнительные структуры.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай, если они подвергнутся кибератакам. Но при этом не создавать для реализации этих задач дополнительные структуры. Об этом глава государства заявил на совещании по теме кибербезопасности", - передает информагентство Белта.
Глава белорусского государства обратил внимание на то, что во всем мире наблюдается рост кибератак. Причем атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему.
"То есть целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего. Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель - нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным лицам было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Белоруссии. Оперативно-аналитический центр должен был привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения.
"Давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать", - отметил президент Белоруссии.