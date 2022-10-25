https://ria.ru/20221025/belorussiya-1826485253.html

Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии

Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии - РИА Новости, 25.10.2022

Лукашенко поставил задачу обеспечить кибербезопасность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вторник поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, не создавая дополнительные... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:05

2022-10-25T12:05

2022-10-25T12:24

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании во вторник поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, не создавая дополнительные структуры."Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай, если они подвергнутся кибератакам. Но при этом не создавать для реализации этих задач дополнительные структуры. Об этом глава государства заявил на совещании по теме кибербезопасности", - передает информагентство Белта.Глава белорусского государства обратил внимание на то, что во всем мире наблюдается рост кибератак. Причем атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему."То есть целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего. Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель - нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака", - подчеркнул белорусский лидер.Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным лицам было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Белоруссии. Оперативно-аналитический центр должен был привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения."Давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур. Мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825670868.html

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в мире, технологии, александр лукашенко, белоруссия