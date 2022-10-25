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Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
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Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе
Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022
Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, где утром во вторник произошел теракт. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:18
2022-10-25T12:18
евгений балицкий
запорожская область
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, где утром во вторник произошел теракт.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее телеканал и радиостудия продолжают работу.Как передает корреспондент РИА Новости, Балицкий прибыл на место во вторник утром, осмотрел повреждения здания.
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евгений балицкий, запорожская область, мелитополь
Евгений Балицкий, Запорожская область, Мелитополь
12:18 25.10.2022
 
Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе

Врио губернатора Запорожской области Балицкий прибыл к зданию "ЗаМедиа" в Мелитополе

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, где утром во вторник произошел теракт.
По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее телеканал и радиостудия продолжают работу.
Как передает корреспондент РИА Новости, Балицкий прибыл на место во вторник утром, осмотрел повреждения здания.
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:09Специальная военная операция на Украине
СК расследует взрыв у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьМелитополь
 
 
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