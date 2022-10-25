https://ria.ru/20221025/balitskiy-1826544843.html

Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе

Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе - РИА Новости, 25.10.2022

Балицкий прибыл на место взрыва у телерадиокомпании в Мелитополе

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, где утром во вторник произошел теракт. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:18

2022-10-25T12:18

2022-10-25T12:18

евгений балицкий

запорожская область

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прибыл к зданию медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, где утром во вторник произошел теракт.По данным властей города, неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа", взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Пять человек пострадали, один из них в больнице. Несмотря на произошедшее телеканал и радиостудия продолжают работу.Как передает корреспондент РИА Новости, Балицкий прибыл на место во вторник утром, осмотрел повреждения здания.

https://ria.ru/20221025/melitopol-1826493421.html

запорожская область

мелитополь

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евгений балицкий, запорожская область, мелитополь