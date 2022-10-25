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От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/arkhivnyedokumenty-1826458982.html
От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина
От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина - РИА Новости, 25.10.2022
От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина
Театральный музей имени Бахрушина создает масштабную цифровую коллекцию ценных архивных документов, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:05
2022-10-25T11:21
культура
новости культуры
театральный музей имени бахрушина
театр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина создает масштабную цифровую коллекцию ценных архивных документов, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.В 2022 году сотрудники институции и специалисты корпорации "Элар" перенесли в электронный формат более 20 тысяч оригиналов документации из 26 фондов."Мы оцифровали редчайшие экземпляры исторических документов конца ХVIII века, в том числе именной указ императрицы Елизаветы Петровны о доставке в Санкт-Петербург создателя первого общедоступного театра ярославского купца Федора Волкова с братьями. И буквально постранично оцифровали основу нашего собрания – Фонд №1 – документы, собранные основателем музея Алексеем Бахрушиным, его сыном, и материалы об истории музея", – сказала директор музея Кристина Трубинова.По ее словам, все эти источники станут доступны для научно-исследовательской работы, публикаций в различных изданиях, участия в экспозициях. Их копии войдут в государственный каталог Музейного фонда РФ.В электронный вид переведены наиболее востребованные на выставках и при создании интернет-проектов собрания первой половины ХХ века. В них содержатся редкие документы театральных деятелей – драматургов Островского и Грибоедова, режиссеров Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Горского и актеров Михаила Чехова, Бориса Щукина.Свои цифровые копии обрела уникальная по составу и количеству предметов коллекция поздравительных адресов. Бахрушинский музей обладает самым полным собранием этих произведений искусства – свыше тысячи предметов."Каждый адрес неповторим в своем богатом оформлении бисером, эмалью, вышивкой, художественным рисунком маслом, акварелью, украшенным узором текстом. Особую ценность представляют подписи известных театральных деятелей", – отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221021/teatr-1825471512.html
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новости культуры, театральный музей имени бахрушина, театр
Культура, Новости культуры, Театральный музей имени Бахрушина, Театр
11:05 25.10.2022 (обновлено: 11:21 25.10.2022)
 
От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина

Бахрушинский музей создает масштабную электронную коллекцию ценных архивных документов

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяПоздравительный Адрес Боброву Ф.А., драматическому актеру и режиссеру, заслуженному артисту РСФСР
Поздравительный Адрес Боброву Ф.А., драматическому актеру и режиссеру, заслуженному артисту РСФСР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина создает масштабную цифровую коллекцию ценных архивных документов, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
В 2022 году сотрудники институции и специалисты корпорации "Элар" перенесли в электронный формат более 20 тысяч оригиналов документации из 26 фондов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Поздравительный адрес Комиссаржевской В.Ф.

Поздравительный Адрес Комиссаржевской В.Ф.
1 из 3

Поздравительный адрес Комиссаржевской В.Ф.

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Программа и меню праздничного обеда в честь бракосочетания Н.И. Буслова с Е.В. Бахрушиной, 8 ноября 1889

Программа и меню праздничного обеда в честь бракосочетания Н.И. Буслова с Е.В. Бахрушиной. 8 ноября 1889
2 из 3

Программа и меню праздничного обеда в честь бракосочетания Н.И. Буслова с Е.В. Бахрушиной, 8 ноября 1889

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяПоздравительный Адрес Коршу Ф.А., с подписями Петра Расторгуева, А.М. Михайлова, Д. Рогаткина-Ежикова
Поздравительный Адрес Коршу Ф.А., с подписями Петра Расторгуева, А.М. Михайлова, Д. Рогаткина-Ежикова
3 из 3
Поздравительный Адрес Коршу Ф.А., с подписями Петра Расторгуева, А.М. Михайлова, Д. Рогаткина-Ежикова
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 3

Поздравительный адрес Комиссаржевской В.Ф.

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 3

Программа и меню праздничного обеда в честь бракосочетания Н.И. Буслова с Е.В. Бахрушиной, 8 ноября 1889

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 3
Поздравительный Адрес Коршу Ф.А., с подписями Петра Расторгуева, А.М. Михайлова, Д. Рогаткина-Ежикова
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
"Мы оцифровали редчайшие экземпляры исторических документов конца ХVIII века, в том числе именной указ императрицы Елизаветы Петровны о доставке в Санкт-Петербург создателя первого общедоступного театра ярославского купца Федора Волкова с братьями. И буквально постранично оцифровали основу нашего собрания – Фонд №1 – документы, собранные основателем музея Алексеем Бахрушиным, его сыном, и материалы об истории музея", – сказала директор музея Кристина Трубинова.
По ее словам, все эти источники станут доступны для научно-исследовательской работы, публикаций в различных изданиях, участия в экспозициях. Их копии войдут в государственный каталог Музейного фонда РФ.
В электронный вид переведены наиболее востребованные на выставках и при создании интернет-проектов собрания первой половины ХХ века. В них содержатся редкие документы театральных деятелей – драматургов Островского и Грибоедова, режиссеров Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Горского и актеров Михаила Чехова, Бориса Щукина.
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяСотрудник музея за оцифровкой фондовых материалов
Сотрудник музея за оцифровкой фондовых материалов
1 из 4
Сотрудник музея за оцифровкой фондовых материалов
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея

Поздравительный адрес Комиссаржевской В.Ф с подписями С.В. Иванова, М. Лемона, А. Грековой, А. Виноградова, Л. Розенталя и других

Поздравительный Адрес Комиссаржевской В.Ф с подписями - С.В. Иванова, М. Лемона, А. Грековой, А. Виноградова, Л. Розенталя и др
2 из 4

Поздравительный адрес Комиссаржевской В.Ф с подписями С.В. Иванова, М. Лемона, А. Грековой, А. Виноградова, Л. Розенталя и других

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяМеню "Москва. Завтрак 28 ноября 1887 года"
Меню Москва. Завтрак 28 ноября 1887 года
3 из 4
Меню "Москва. Завтрак 28 ноября 1887 года"
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяСканирующее оборудование
Сканирующее оборудование
4 из 4
Сканирующее оборудование
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 4
Сотрудник музея за оцифровкой фондовых материалов
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 4

Поздравительный адрес Комиссаржевской В.Ф с подписями С.В. Иванова, М. Лемона, А. Грековой, А. Виноградова, Л. Розенталя и других

© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
3 из 4
Меню "Москва. Завтрак 28 ноября 1887 года"
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
4 из 4
Сканирующее оборудование
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Свои цифровые копии обрела уникальная по составу и количеству предметов коллекция поздравительных адресов. Бахрушинский музей обладает самым полным собранием этих произведений искусства – свыше тысячи предметов.
"Каждый адрес неповторим в своем богатом оформлении бисером, эмалью, вышивкой, художественным рисунком маслом, акварелью, украшенным узором текстом. Особую ценность представляют подписи известных театральных деятелей", – отметили в пресс-службе.
Т.Груберт, Е.Берман, Е.Филиппова, В.Ермолов, Е.Курбатова, Ю.Прибыльский, Л.Полгар
21 октября, 00:16Культура
Бахрушинский музей запустил проект о театре в Великую Отечественную войну
 
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