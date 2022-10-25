От Грибоедова до указа Елизаветы: новый электронный проект музея Бахрушина

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина создает масштабную цифровую коллекцию ценных архивных документов, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.В 2022 году сотрудники институции и специалисты корпорации "Элар" перенесли в электронный формат более 20 тысяч оригиналов документации из 26 фондов."Мы оцифровали редчайшие экземпляры исторических документов конца ХVIII века, в том числе именной указ императрицы Елизаветы Петровны о доставке в Санкт-Петербург создателя первого общедоступного театра ярославского купца Федора Волкова с братьями. И буквально постранично оцифровали основу нашего собрания – Фонд №1 – документы, собранные основателем музея Алексеем Бахрушиным, его сыном, и материалы об истории музея", – сказала директор музея Кристина Трубинова.По ее словам, все эти источники станут доступны для научно-исследовательской работы, публикаций в различных изданиях, участия в экспозициях. Их копии войдут в государственный каталог Музейного фонда РФ.В электронный вид переведены наиболее востребованные на выставках и при создании интернет-проектов собрания первой половины ХХ века. В них содержатся редкие документы театральных деятелей – драматургов Островского и Грибоедова, режиссеров Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Горского и актеров Михаила Чехова, Бориса Щукина.Свои цифровые копии обрела уникальная по составу и количеству предметов коллекция поздравительных адресов. Бахрушинский музей обладает самым полным собранием этих произведений искусства – свыше тысячи предметов."Каждый адрес неповторим в своем богатом оформлении бисером, эмалью, вышивкой, художественным рисунком маслом, акварелью, украшенным узором текстом. Особую ценность представляют подписи известных театральных деятелей", – отметили в пресс-службе.
"Мы оцифровали редчайшие экземпляры исторических документов конца ХVIII века, в том числе именной указ императрицы Елизаветы Петровны о доставке в Санкт-Петербург создателя первого общедоступного театра ярославского купца Федора Волкова с братьями. И буквально постранично оцифровали основу нашего собрания – Фонд №1 – документы, собранные основателем музея Алексеем Бахрушиным, его сыном, и материалы об истории музея", – сказала директор музея Кристина Трубинова.
По ее словам, все эти источники станут доступны для научно-исследовательской работы, публикаций в различных изданиях, участия в экспозициях. Их копии войдут в государственный каталог Музейного фонда РФ.
В электронный вид переведены наиболее востребованные на выставках и при создании интернет-проектов собрания первой половины ХХ века. В них содержатся редкие документы театральных деятелей – драматургов Островского и Грибоедова, режиссеров Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова, Горского и актеров Михаила Чехова, Бориса Щукина.
Свои цифровые копии обрела уникальная по составу и количеству предметов коллекция поздравительных адресов. Бахрушинский музей обладает самым полным собранием этих произведений искусства – свыше тысячи предметов.
"Каждый адрес неповторим в своем богатом оформлении бисером, эмалью, вышивкой, художественным рисунком маслом, акварелью, украшенным узором текстом. Особую ценность представляют подписи известных театральных деятелей", – отметили в пресс-службе.
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