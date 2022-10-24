https://ria.ru/20221024/zoopark-1826164949.html

В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян

В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян - РИА Новости, 24.10.2022

В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян

Детеныш редкого вида мандрилов - крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке - появился на свет в столичном зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:26

2022-10-24T08:26

2022-10-24T09:23

светлана акулова

москва

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Детеныш редкого вида мандрилов - крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке - появился на свет в столичном зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы."В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких мандрилов. Это крупные обезьяны родом из Центральной Африки, отличающиеся яркой внешностью. У них красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимые"... Малыш появился на свет ночью. Зоологи обнаружили его при ежедневном утреннем осмотре. Детеныш крепко держался за мать и внимательно наблюдал за другими членами группы", - говорится в сообщении.Новый житель Московского зоопарка, как сообщается, пока что перемещается только по территории вольера вместе с матерью. Ветеринары определят вес и пол малыша позже. По предварительной оценке, детеныш здоров."В коллекции столичного зоосада представлены 12 мандрилов: два самца и 10 самок. Недавно в семействе родился детеныш. Полюбоваться им можно в павильоне "Дом приматов", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Отмечается, что в дикой природе мандрилы живут в тропических лесах, также - в скалистых районах Центральной Африки. Численность данного вида в природе точно неизвестна, по статистике число представителей дикой популяции за последние 30 лет уменьшилось на 40%. Сохранить этих приматов помогают африканские национальные парки, где животным ничего не угрожает и они изолированы от публики.

https://ria.ru/20221019/stsink-1825036165.html

https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана акулова, москва, московский зоопарк, общество