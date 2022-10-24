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В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян - РИА Новости, 24.10.2022
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В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян
В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян - РИА Новости, 24.10.2022
В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян
Детеныш редкого вида мандрилов - крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке - появился на свет в столичном зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:26
2022-10-24T09:23
светлана акулова
москва
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Детеныш редкого вида мандрилов - крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке - появился на свет в столичном зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы."В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких мандрилов. Это крупные обезьяны родом из Центральной Африки, отличающиеся яркой внешностью. У них красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимые"... Малыш появился на свет ночью. Зоологи обнаружили его при ежедневном утреннем осмотре. Детеныш крепко держался за мать и внимательно наблюдал за другими членами группы", - говорится в сообщении.Новый житель Московского зоопарка, как сообщается, пока что перемещается только по территории вольера вместе с матерью. Ветеринары определят вес и пол малыша позже. По предварительной оценке, детеныш здоров."В коллекции столичного зоосада представлены 12 мандрилов: два самца и 10 самок. Недавно в семействе родился детеныш. Полюбоваться им можно в павильоне "Дом приматов", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Отмечается, что в дикой природе мандрилы живут в тропических лесах, также - в скалистых районах Центральной Африки. Численность данного вида в природе точно неизвестна, по статистике число представителей дикой популяции за последние 30 лет уменьшилось на 40%. Сохранить этих приматов помогают африканские национальные парки, где животным ничего не угрожает и они изолированы от публики.
https://ria.ru/20221019/stsink-1825036165.html
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светлана акулова, москва, московский зоопарк, общество
Светлана Акулова, Москва, Московский зоопарк, Общество
08:26 24.10.2022 (обновлено: 09:23 24.10.2022)
 
В Московском зоопарке появился детеныш редкого вида обезьян

В Московском зоопарке появился детеныш мандрилов, занесенных в Красную книгу

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыДетеныш редких мандрилов появился на свет в Московском зоопарке
Детеныш редких мандрилов появился на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Детеныш редких мандрилов появился на свет в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Детеныш редкого вида мандрилов - крупных обезьян, обитающих в Центральной Африке - появился на свет в столичном зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы.
"В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких мандрилов. Это крупные обезьяны родом из Центральной Африки, отличающиеся яркой внешностью. У них красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимые"... Малыш появился на свет ночью. Зоологи обнаружили его при ежедневном утреннем осмотре. Детеныш крепко держался за мать и внимательно наблюдал за другими членами группы", - говорится в сообщении.
Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков, родившийся в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Новый житель Московского зоопарка, как сообщается, пока что перемещается только по территории вольера вместе с матерью. Ветеринары определят вес и пол малыша позже. По предварительной оценке, детеныш здоров.
"В коллекции столичного зоосада представлены 12 мандрилов: два самца и 10 самок. Недавно в семействе родился детеныш. Полюбоваться им можно в павильоне "Дом приматов", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Отмечается, что в дикой природе мандрилы живут в тропических лесах, также - в скалистых районах Центральной Африки. Численность данного вида в природе точно неизвестна, по статистике число представителей дикой популяции за последние 30 лет уменьшилось на 40%. Сохранить этих приматов помогают африканские национальные парки, где животным ничего не угрожает и они изолированы от публики.
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