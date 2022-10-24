https://ria.ru/20221024/zhurnalisty-1826321775.html

В ОП заявили о целенаправленном ракетном обстреле журналистов в Херсоне

В ОП заявили о целенаправленном ракетном обстреле журналистов в Херсоне - РИА Новости, 24.10.2022

В ОП заявили о целенаправленном ракетном обстреле журналистов в Херсоне

Утечка о движении колонны автомобилей журналистов на переправе в Херсоне привела к тому, что она целенаправленно попала под ракетный обстрел украинских войск,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:19

2022-10-24T16:19

2022-10-24T16:19

специальная военная операция на украине

россия

херсон

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

кирилл стремоусов

александр малькевич

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Утечка о движении колонны автомобилей журналистов на переправе в Херсоне привела к тому, что она целенаправленно попала под ракетный обстрел украинских войск, заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич."Неприятно об этом говорить, но утечка была. Теперь мы понимаем, что колонну "вели". И сознательно, цинично ее расстреляли, зная, кто там находится… Мы же знаем теперь, ВСУ не отрицали (что нанесли удар – ред.)…Это была месть, месть очевидная ", - сказал Малькевич на пресс-конференции в Симферополе."Есть подтверждение тому, что колонну журналистов расстреляли целенаправленно, так как знали о ней. Охотились, вели, следили", - добавил он.Малькевич отметил, что в колонне журналистов было 12 автомобилей, в общей сложности в машинах перемещались с правого на левый берег Днепра более 40 человек – сотрудников херсонской телерадиокомпании "Таврия". Как отметил член ОП РФ, 10 машин пришло в негодность, лишь случайность и непредвиденные задержки спасли людей от прямого попадания ракет в машины. Часть раненых журналистов в данный момент, в том числе 16-летняя Влада Луговская, проходят лечение в Крыму.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.

https://ria.ru/20221023/voenkor-1826109419.html

https://ria.ru/20220917/donbass-1817563980.html

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россия, херсон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), кирилл стремоусов, александр малькевич, украина, в мире