https://ria.ru/20221024/zelenograd-1826678116.html
Специалисты провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда
Специалисты провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда - РИА Новости, 25.10.2022
Специалисты провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда
Специалисты провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда, участники экоурока совершили виртуальную экскурсию по сортировочному комплексу и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-24T16:24
2022-10-24T16:24
2022-10-25T16:33
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда, участники экоурока совершили виртуальную экскурсию по сортировочному комплексу и увидели, как происходит переработка вторсырья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Провели урок экологической грамотности для детей Зеленограда. Занятие прошло в центре поддержки семьи и детства "Мой семейный центр" в ЗелАО. На занятии по экологической грамотности специалисты ГУП "Экотехпром": рассказали, как устроена городская инфраструктура по сортировке отходов, напомнили ребятам основные принципы сортировки и объяснили, как разделение полезного вторсырья от органических отходов помогает сохранять природные ресурсы и делать мир вокруг нас чище и красивее", - говорится в сообщении.Кроме того, участники экоурока совершили виртуальную экскурсию по сортировочному комплексу и увидели, как происходит переработка вторсырья. Для наглядности детям показали ПЭТ-хлопья и гранулы – их получают в результате переработки пластика и используют для производства новых вещей. За активное участие в дискуссии ребятам подарили сувениры из переработанного вторсырья.
https://realty.ria.ru/20221025/alleya-1826654476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Общество