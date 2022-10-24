https://ria.ru/20221024/zaporozhe-1826215304.html

ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022

ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:43

2022-10-24T11:43

2022-10-24T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и сил противника, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региона Владимир Рогов."По поводу изменений на линии боевого соприкосновения: сейчас боевики ВСУ уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению. Идет накапливание живой силы противника и техники", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Накануне Рогов сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой.

https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины