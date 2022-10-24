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ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/zaporozhe-1826215304.html
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области
Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:43
2022-10-24T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и сил противника, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региона Владимир Рогов."По поводу изменений на линии боевого соприкосновения: сейчас боевики ВСУ уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению. Идет накапливание живой силы противника и техники", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Накануне Рогов сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой.
https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
11:43 24.10.2022
 
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

Рогов: ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и сил противника, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региона Владимир Рогов.
"По поводу изменений на линии боевого соприкосновения: сейчас боевики ВСУ уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению. Идет накапливание живой силы противника и техники", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
Накануне Рогов сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой.
Конашенков об отражении атак противника и провокациях ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 14:54Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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