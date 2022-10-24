https://ria.ru/20221024/zaporozhe-1826215304.html
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2022
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области
Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:43
2022-10-24T11:43
2022-10-24T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска очевидно продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активная переброска техники и сил противника, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региона Владимир Рогов."По поводу изменений на линии боевого соприкосновения: сейчас боевики ВСУ уже просто очевидно продолжают подготовку к наступлению. Идет накапливание живой силы противника и техники", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Накануне Рогов сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается хотя и напряженной, но контролируемой.
https://ria.ru/20221023/zaes-1826060684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области
Рогов: ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области