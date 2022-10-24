https://ria.ru/20221024/zaporozhe-1826183811.html

В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации

В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации - РИА Новости, 24.10.2022

В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации

В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:25

2022-10-24T10:25

2022-10-24T10:25

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, сообщили в пресс-службе администрации региона."В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, обстановка стабильная", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.

https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика