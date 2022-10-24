https://ria.ru/20221024/zaporozhe-1826183811.html
В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации
В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации - РИА Новости, 24.10.2022
В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации
В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:25
2022-10-24T10:25
2022-10-24T10:25
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, сообщили в пресс-службе администрации региона."В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, обстановка стабильная", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
https://ria.ru/20221023/artpodrazdeleniya-1826064312.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика
В Запорожской области нет причин для эвакуации, заявили в администрации
Администрация Запорожья заявила, что причин для эвакуации нет, обстановка стабильная