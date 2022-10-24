https://ria.ru/20221024/zamorozki-1826681334.html

Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков

Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков - РИА Новости, 25.10.2022

Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемых ночных заморозков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-24T21:55

2022-10-24T21:55

2022-10-25T16:26

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемых ночных заморозков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидаются первые заморозки: столбики термометров опустятся до 2 градусов ниже нуля. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, под особым контролем опасные участки дорог – мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, погода