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Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков - РИА Новости, 25.10.2022
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Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков
Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков - РИА Новости, 25.10.2022
Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемых ночных заморозков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-24T21:55
2022-10-25T16:26
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемых ночных заморозков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидаются первые заморозки: столбики термометров опустятся до 2 градусов ниже нуля. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, под особым контролем опасные участки дорог – мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Погода
21:55 24.10.2022 (обновлено: 16:26 25.10.2022)
 

Службы Москвы мониторят улично-дорожную сеть из-за ночных заморозков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкУлица Чаплыгина в Москве
Улица Чаплыгина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Улица Чаплыгина в Москве
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за ожидаемых ночных заморозков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидаются первые заморозки: столбики термометров опустятся до 2 градусов ниже нуля. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, под особым контролем опасные участки дорог – мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям стоит быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
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