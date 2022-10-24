Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова
Захарова: попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, несмотря на все давление на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения. В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе. Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения", - указала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом.
"Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы", - отметила представитель российского МИД.
"У России и Армении развивается диалог по военно-политической и военно-технической линиям. Товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и прорабатываются серьезные проекты в транспортно-логистической, инфраструктурной, горнодобывающей, высокотехнологичной сферах. Десятки крупных российских компаний готовы и далее вкладываться в экономику Армении. Успешно решаем задачи по укреплению энергетической и продовольственной безопасности республики. Поддерживаются разветвленные контакты в научной, образовательной и культурной областях. Значительные выгоды Еревану приносит участие в ЕАЭС", - уточнила Захарова.