https://ria.ru/20221024/zakharova-1826400210.html

Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова

Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова - РИА Новости, 24.10.2022

Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова

Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, несмотря на все давление на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T22:23

2022-10-24T22:23

2022-10-24T22:23

мария захарова

армения

ереван

россия

евразийский экономический союз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, несмотря на все давление на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения. В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе. Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения", - указала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом."Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы", - отметила представитель российского МИД."У России и Армении развивается диалог по военно-политической и военно-технической линиям. Товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и прорабатываются серьезные проекты в транспортно-логистической, инфраструктурной, горнодобывающей, высокотехнологичной сферах. Десятки крупных российских компаний готовы и далее вкладываться в экономику Армении. Успешно решаем задачи по укреплению энергетической и продовольственной безопасности республики. Поддерживаются разветвленные контакты в научной, образовательной и культурной областях. Значительные выгоды Еревану приносит участие в ЕАЭС", - уточнила Захарова.

https://ria.ru/20221024/sammit-1826397657.html

https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, армения, ереван, россия, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)