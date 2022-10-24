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Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова - РИА Новости, 24.10.2022
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Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова
Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова - РИА Новости, 24.10.2022
Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова
Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, несмотря на все давление на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T22:23
2022-10-24T22:23
мария захарова
армения
ереван
россия
евразийский экономический союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, несмотря на все давление на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения. В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе. Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения", - указала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом."Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы", - отметила представитель российского МИД."У России и Армении развивается диалог по военно-политической и военно-технической линиям. Товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и прорабатываются серьезные проекты в транспортно-логистической, инфраструктурной, горнодобывающей, высокотехнологичной сферах. Десятки крупных российских компаний готовы и далее вкладываться в экономику Армении. Успешно решаем задачи по укреплению энергетической и продовольственной безопасности республики. Поддерживаются разветвленные контакты в научной, образовательной и культурной областях. Значительные выгоды Еревану приносит участие в ЕАЭС", - уточнила Захарова.
https://ria.ru/20221024/sammit-1826397657.html
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мария захарова, армения, ереван, россия, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Армения, Ереван, Россия, Евразийский экономический союз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
22:23 24.10.2022
 
Внешние силы не смогут рассорить Москву и Ереван, заявила Захарова

Захарова: попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, несмотря на все давление на Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения. В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе. Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения", - указала Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД РФ.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 22:08
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения
По ее словам, попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом.
"Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы", - отметила представитель российского МИД.
"У России и Армении развивается диалог по военно-политической и военно-технической линиям. Товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и прорабатываются серьезные проекты в транспортно-логистической, инфраструктурной, горнодобывающей, высокотехнологичной сферах. Десятки крупных российских компаний готовы и далее вкладываться в экономику Армении. Успешно решаем задачи по укреплению энергетической и продовольственной безопасности республики. Поддерживаются разветвленные контакты в научной, образовательной и культурной областях. Значительные выгоды Еревану приносит участие в ЕАЭС", - уточнила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:51
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана
 
Мария ЗахароваАрменияЕреванРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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