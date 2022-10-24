https://ria.ru/20221024/zaes-1826270356.html

Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС

Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 24.10.2022

Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС

Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, сообщил в понедельник на брифинге по угрозам... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:12

2022-10-24T14:12

2022-10-24T14:13

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

украина

запорожская аэс

вооруженные силы рф

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012536_192:477:2958:2033_1920x0_80_0_0_c5eeaebceb1479b8afed7fbf7df02a18.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, сообщил в понедельник на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, обстрелы станции со стороны войск Украины не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета."Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20221024/zaes-1826180673.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кириллов, украина, запорожская аэс, вооруженные силы рф, европа, в мире