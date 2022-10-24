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Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/zaes-1826270356.html
Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС
Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 24.10.2022
Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС
Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, сообщил в понедельник на брифинге по угрозам... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:12
2022-10-24T14:13
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
украина
запорожская аэс
вооруженные силы рф
европа
в мире
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, сообщил в понедельник на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, обстрелы станции со стороны войск Украины не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета."Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу", - сказал Кириллов.
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игорь кириллов, украина, запорожская аэс, вооруженные силы рф, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Европа, В мире
14:12 24.10.2022 (обновлено: 14:13 24.10.2022)
 
Минобороны оценило возможные последствия украинских обстрелов ЗАЭС

Минобороны заявило, что выброс радиоактивных веществ на ЗАЭС может накрыть всю Европу

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС может накрыть всю Европу, сообщил в понедельник на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, обстрелы станции со стороны войск Украины не вызывали поначалу опасения у мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива будет незначителен, а ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета.
"Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу", - сказал Кириллов.
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 10:18
Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы РФЕвропаВ мире
 
 
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