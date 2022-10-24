https://ria.ru/20221024/zaes-1826180673.html

Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.10.2022

Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Москва, вместо демилитаризации, предлагает создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ, заявил замглавы российского МИД... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:18

2022-10-24T10:18

2022-10-24T10:18

в мире

сергей рябков

москва

россия

энергодар

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва, вместо демилитаризации, предлагает создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков."Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен - он необходим", - отметил Рябков."Мы находимся в тесном контакте с гендиректором (Рафаэлем) Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства. Всё это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего", - сказал замглавы МИД РФ "Известиям".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/zaes-1826068756.html

https://ria.ru/20221020/zaes-1825267583.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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