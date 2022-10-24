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Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.10.2022
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Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 24.10.2022
Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Москва, вместо демилитаризации, предлагает создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ, заявил замглавы российского МИД... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:18
2022-10-24T10:18
в мире
сергей рябков
москва
россия
энергодар
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва, вместо демилитаризации, предлагает создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков."Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен - он необходим", - отметил Рябков."Мы находимся в тесном контакте с гендиректором (Рафаэлем) Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства. Всё это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего", - сказал замглавы МИД РФ "Известиям".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/zaes-1826068756.html
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россия
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в мире, сергей рябков, москва, россия, энергодар, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Сергей Рябков, Москва, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
10:18 24.10.2022
 
Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москва предложила создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны

© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"Последствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва, вместо демилитаризации, предлагает создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен - он необходим", - отметил Рябков.
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 15:25В России
Минобороны РФ: ВС России пресекли попытки ВСУ атаковать ЗАЭС
"Мы находимся в тесном контакте с гендиректором (Рафаэлем) Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства. Всё это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего", - сказал замглавы МИД РФ "Известиям".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:13Специальная военная операция на Украине
Киев направляет ВСУ на ЗАЭС с оглядкой на выборы в США, заявил Рогов
 
В миреСергей РябковМоскваРоссияЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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