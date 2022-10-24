Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Москва предложила создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны
© Фото : Telegram-канал Администрации города Энергодар "Энергодарский связной"Последствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва, вместо демилитаризации, предлагает создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен - он необходим", - отметил Рябков.
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"Мы находимся в тесном контакте с гендиректором (Рафаэлем) Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства. Всё это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего", - сказал замглавы МИД РФ "Известиям".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.