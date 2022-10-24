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Психологи на Ямале проходят обучение для работы с семьями мобилизованных - РИА Новости, 24.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221024/yamal-1826255502.html
Психологи на Ямале проходят обучение для работы с семьями мобилизованных
Психологи на Ямале проходят обучение для работы с семьями мобилизованных - РИА Новости, 24.10.2022
Психологи на Ямале проходят обучение для работы с семьями мобилизованных
Психологи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проходят образовательную программу для работы с семьями мобилизованных, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:39
2022-10-24T13:39
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
общество
частичная мобилизация в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Психологи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проходят образовательную программу для работы с семьями мобилизованных, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале психологи повышают компетенции для работы с семьями мобилизованных. Образовательную программу инициировали ямальские волонтеры-психологи, которые с начала запуска акции #МЫВМЕСТЕ активно подключились к работе. Мастер-классы проходят в онлайн- и офлайн-форматах, они объединили уже 80 специалистов региона. Это сотрудники учреждений, которые готовы на безвозмездной основе помогать нуждающимся в своем муниципалитете", - говорится в сообщении.Обучающие семинары проводят клинические психологи, имеющие опыт работы в чрезвычайных ситуациях, и представители Российского Красного Креста. Для ямальских добровольцев уже выступили федеральные эксперты Светлана Макеева и Сергей Асатуров, которые работают с вынужденными переселенцами, а также с жителями территорий, где проводится специальная военная операция."Универсальной методики для работы не существует. Для каждого нужен свой индивидуальный подход. Именно его психологам необходимо в максимально сжатые сроки определить и использовать. При работе в ЧС у специалиста нет времени на многочасовые сеансы, чтобы раскрыть человека, есть только здесь и сейчас. Работать в таких условиях – это навык, который необходимо обрести, дабы уметь оперативно находить подходящие средства коммуникации, помогать нуждающимся вновь обрести фазу безопасности, а главное – контролировать собственное состояние, уметь восстанавливать внутренний ресурс", - приводятся в сообщении слова директора Центра социальной помощи семье и детям Ростова-на-Дону Сергея Асатурова.По его словам, "специалист, который утратил свой ресурс, не может помочь другим, ведь он должен помочь себе".Сейчас волонтеры выстраивают систему коммуникации с семьями мобилизованных. Добровольцы уже прошли мастер-классы от психологов МЧС, алгоритм взаимодействия определен. Активисты выходят на связь с теми, чьи близкие сейчас защищают Родину, консультируют жителей по различным вопросам. Направление в регионе курирует Милана Зандукаева, уточняют власти.
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ямал, общество, частичная мобилизация в россии
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Общество, Частичная мобилизация в России
13:39 24.10.2022
 

Психологи на Ямале проходят обучение для работы с семьями мобилизованных

© РИА Новости / Александр КондратюкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Психологи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проходят образовательную программу для работы с семьями мобилизованных, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале психологи повышают компетенции для работы с семьями мобилизованных. Образовательную программу инициировали ямальские волонтеры-психологи, которые с начала запуска акции #МЫВМЕСТЕ активно подключились к работе. Мастер-классы проходят в онлайн- и офлайн-форматах, они объединили уже 80 специалистов региона. Это сотрудники учреждений, которые готовы на безвозмездной основе помогать нуждающимся в своем муниципалитете", - говорится в сообщении.
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре перед отправкой в войска РФ на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:24Ямало-Ненецкий автономный округ
Власти помогают ямальцам обустроить быт в местах несения службы
Обучающие семинары проводят клинические психологи, имеющие опыт работы в чрезвычайных ситуациях, и представители Российского Красного Креста. Для ямальских добровольцев уже выступили федеральные эксперты Светлана Макеева и Сергей Асатуров, которые работают с вынужденными переселенцами, а также с жителями территорий, где проводится специальная военная операция.
"Универсальной методики для работы не существует. Для каждого нужен свой индивидуальный подход. Именно его психологам необходимо в максимально сжатые сроки определить и использовать. При работе в ЧС у специалиста нет времени на многочасовые сеансы, чтобы раскрыть человека, есть только здесь и сейчас. Работать в таких условиях – это навык, который необходимо обрести, дабы уметь оперативно находить подходящие средства коммуникации, помогать нуждающимся вновь обрести фазу безопасности, а главное – контролировать собственное состояние, уметь восстанавливать внутренний ресурс", - приводятся в сообщении слова директора Центра социальной помощи семье и детям Ростова-на-Дону Сергея Асатурова.
По его словам, "специалист, который утратил свой ресурс, не может помочь другим, ведь он должен помочь себе".
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 12:29Ямало-Ненецкий автономный округ
Мобилизованные ямальцы получат 300 тысяч рублей
Сейчас волонтеры выстраивают систему коммуникации с семьями мобилизованных. Добровольцы уже прошли мастер-классы от психологов МЧС, алгоритм взаимодействия определен. Активисты выходят на связь с теми, чьи близкие сейчас защищают Родину, консультируют жителей по различным вопросам. Направление в регионе курирует Милана Зандукаева, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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