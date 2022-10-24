Психологи на Ямале проходят обучение для работы с семьями мобилизованных
© РИА Новости / Александр КондратюкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Психологи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проходят образовательную программу для работы с семьями мобилизованных, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале психологи повышают компетенции для работы с семьями мобилизованных. Образовательную программу инициировали ямальские волонтеры-психологи, которые с начала запуска акции #МЫВМЕСТЕ активно подключились к работе. Мастер-классы проходят в онлайн- и офлайн-форматах, они объединили уже 80 специалистов региона. Это сотрудники учреждений, которые готовы на безвозмездной основе помогать нуждающимся в своем муниципалитете", - говорится в сообщении.
Обучающие семинары проводят клинические психологи, имеющие опыт работы в чрезвычайных ситуациях, и представители Российского Красного Креста. Для ямальских добровольцев уже выступили федеральные эксперты Светлана Макеева и Сергей Асатуров, которые работают с вынужденными переселенцами, а также с жителями территорий, где проводится специальная военная операция.
"Универсальной методики для работы не существует. Для каждого нужен свой индивидуальный подход. Именно его психологам необходимо в максимально сжатые сроки определить и использовать. При работе в ЧС у специалиста нет времени на многочасовые сеансы, чтобы раскрыть человека, есть только здесь и сейчас. Работать в таких условиях – это навык, который необходимо обрести, дабы уметь оперативно находить подходящие средства коммуникации, помогать нуждающимся вновь обрести фазу безопасности, а главное – контролировать собственное состояние, уметь восстанавливать внутренний ресурс", - приводятся в сообщении слова директора Центра социальной помощи семье и детям Ростова-на-Дону Сергея Асатурова.
По его словам, "специалист, который утратил свой ресурс, не может помочь другим, ведь он должен помочь себе".
Сейчас волонтеры выстраивают систему коммуникации с семьями мобилизованных. Добровольцы уже прошли мастер-классы от психологов МЧС, алгоритм взаимодействия определен. Активисты выходят на связь с теми, чьи близкие сейчас защищают Родину, консультируют жителей по различным вопросам. Направление в регионе курирует Милана Зандукаева, уточняют власти.