https://ria.ru/20221024/yakunin-1826336388.html

Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии

Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии - РИА Новости, 24.10.2022

Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии

Посольство России в Норвегии подтвердило РИА Новости нахождение сына экс-главы РЖД Андрея Якунина под стражей за запуск дронов, на связь с представительствами... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:58

2022-10-24T16:58

2022-10-24T17:05

норвегия

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии подтвердило РИА Новости нахождение сына экс-главы РЖД Андрея Якунина под стражей за запуск дронов, на связь с представительствами РФ он не выходил."По данным полиции, на сегодняшний день в Норвегии за управление дронами задержано четыре российских гражданина, включая Андрея Якунина. Посольство внимательно следит за развитием ситуации, находится в контакте с задержанными полицией и адвокатами. Андрей Якунин на связь с посольством и генконсульством в Киркенесе не выходил", - говорится в ответе посольства РИА Новости.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".

https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html

норвегия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

норвегия, россия