Рейтинг@Mail.ru
Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/yakunin-1826336388.html
Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии
Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии - РИА Новости, 24.10.2022
Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии
Посольство России в Норвегии подтвердило РИА Новости нахождение сына экс-главы РЖД Андрея Якунина под стражей за запуск дронов, на связь с представительствами... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:58
2022-10-24T17:05
норвегия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825567276_0:40:2998:1726_1920x0_80_0_0_5a1415d8ed35942b21793564e9f7db57.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии подтвердило РИА Новости нахождение сына экс-главы РЖД Андрея Якунина под стражей за запуск дронов, на связь с представительствами РФ он не выходил."По данным полиции, на сегодняшний день в Норвегии за управление дронами задержано четыре российских гражданина, включая Андрея Якунина. Посольство внимательно следит за развитием ситуации, находится в контакте с задержанными полицией и адвокатами. Андрей Якунин на связь с посольством и генконсульством в Киркенесе не выходил", - говорится в ответе посольства РИА Новости.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825567276_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_9ef4ac8967bfcceac218aa1e21f7705a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, россия
Норвегия, Россия
16:58 24.10.2022 (обновлено: 17:05 24.10.2022)
 
Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин все еще находится под стражей в Норвегии

Посольство России в Осло: сын экс-главы РЖД Андрей Якунин находится под стражей в Норвегии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАндрей Якунин
Андрей Якунин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Андрей Якунин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии подтвердило РИА Новости нахождение сына экс-главы РЖД Андрея Якунина под стражей за запуск дронов, на связь с представительствами РФ он не выходил.
"По данным полиции, на сегодняшний день в Норвегии за управление дронами задержано четыре российских гражданина, включая Андрея Якунина. Посольство внимательно следит за развитием ситуации, находится в контакте с задержанными полицией и адвокатами. Андрей Якунин на связь с посольством и генконсульством в Киркенесе не выходил", - говорится в ответе посольства РИА Новости.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:41Туризм
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
 
НорвегияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала