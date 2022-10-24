https://ria.ru/20221024/vooruzheniya-1826163237.html

Экс-стратег Пентагона призвал уделить внимание развитию обычных вооружений

Экс-стратег Пентагона призвал уделить внимание развитию обычных вооружений - РИА Новости, 24.10.2022

Экс-стратег Пентагона призвал уделить внимание развитию обычных вооружений

Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман полагает, что Штаты могли бы противостоять РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:08

2022-10-24T08:08

2022-10-24T09:31

в мире

китай

сша

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман полагает, что Штаты могли бы противостоять России и Китаю с использованием конвенционального оружия."Я думаю, что мы сможем", - ответил он на вопрос РИА Новости о готовности США противостоять КНР и РФ с использованием обычных вооружений.По его оценкам, Соединенным Штатам необходимо сфокусироваться на развитии военного потенциала для поставок вооружений своим союзниками и партнерам в западной части Тихоокеанского региона, поскольку сейчас Вашингтон сталкивается с определенными сложностями в этом направлении.Оценивая угрозы для США со стороны Китая, Холлман допустил определенное снижение рисков на фоне российской спецоперации на Украине.В частности, по мнению Холлман, Пекин в настоящее время может быть не готов к военному вторжению на Тайвань."Когда вы говорите о сдерживании Китая, я думаю, что они сейчас оценивают опыт России на Украине. Полагаю, они знают, что еще не готовы", - считает он.

https://ria.ru/20221021/tayvan-1825733517.html

https://ria.ru/20221023/oshibka-1826098664.html

китай

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, россия, министерство обороны сша