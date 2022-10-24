08:08 24.10.2022 (обновлено: 09:31 24.10.2022)
Экс-стратег Пентагона призвал уделить внимание развитию обычных вооружений
Экс-стратег Пентагона Холлман: США могли бы противостоять России конвенциональным оружием
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман полагает, что Штаты могли бы противостоять России и Китаю с использованием конвенционального оружия.
"Я думаю, что мы сможем", - ответил он на вопрос РИА Новости о готовности США противостоять КНР и РФ с использованием обычных вооружений.
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По его оценкам, Соединенным Штатам необходимо сфокусироваться на развитии военного потенциала для поставок вооружений своим союзниками и партнерам в западной части Тихоокеанского региона, поскольку сейчас Вашингтон сталкивается с определенными сложностями в этом направлении.
Оценивая угрозы для США со стороны Китая, Холлман допустил определенное снижение рисков на фоне российской спецоперации на Украине.
"Когда речь заходит о Китае, я думаю, что нынешний российский опыт на Украине заставил их сделать паузу, но я не считаю, что долгосрочные цели как-то изменились", - отметил эксперт.
"Когда вы говорите о сдерживании Китая, я думаю, что они сейчас оценивают опыт России на Украине. Полагаю, они знают, что еще не готовы", - считает он.
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