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В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу - РИА Новости, 24.10.2022
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В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу
В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу - РИА Новости, 24.10.2022
В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу
Митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану проходит в понедельник в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:23
2022-10-24T10:23
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БИШКЕК, 24 окт - РИА Новости. Митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану проходит в понедельник в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Возле здания железнодорожного вокзала в центре столицы собрались несколько сотен человек, затем они отправились маршем к центральной площади Ала-Тоо, на которой находится здание парламента республики.Изначально акция планировалась исключительно как протест против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Однако после задержания в воскресенье ряда активистов на митинге также звучат призывы прекратить политические гонения в отношении оппонентов власти.Накануне в Бишкеке прошли задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища. Среди задержанных - бывшие кандидаты в президенты Клара Сооронкулова и Равшан Джеенбеков, а также ряд бывших депутатов и членов правительства. Всех их, согласно сообщению МВД, подозревают в подготовке массовых беспорядков.Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) - находится в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
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в мире, бишкек, киргизия, узбекистан
В мире, Бишкек, Киргизия, Узбекистан
10:23 24.10.2022
 
В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу

В Бишкеке проходит митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Бишкеке
Прохожие на одной из улиц в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Прохожие на одной из улиц в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 окт - РИА Новости. Митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану проходит в понедельник в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Возле здания железнодорожного вокзала в центре столицы собрались несколько сотен человек, затем они отправились маршем к центральной площади Ала-Тоо, на которой находится здание парламента республики.
Изначально акция планировалась исключительно как протест против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Однако после задержания в воскресенье ряда активистов на митинге также звучат призывы прекратить политические гонения в отношении оппонентов власти.
Накануне в Бишкеке прошли задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища. Среди задержанных - бывшие кандидаты в президенты Клара Сооронкулова и Равшан Джеенбеков, а также ряд бывших депутатов и членов правительства. Всех их, согласно сообщению МВД, подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) - находится в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
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