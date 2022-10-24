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В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу

В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу - РИА Новости, 24.10.2022

В Бишкеке проходит митинг из-за планов по Кемпир-Абадскому водохранилищу

Митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану проходит в понедельник в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:23

2022-10-24T10:23

2022-10-24T10:23

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БИШКЕК, 24 окт - РИА Новости. Митинг против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану проходит в понедельник в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Возле здания железнодорожного вокзала в центре столицы собрались несколько сотен человек, затем они отправились маршем к центральной площади Ала-Тоо, на которой находится здание парламента республики.Изначально акция планировалась исключительно как протест против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Однако после задержания в воскресенье ряда активистов на митинге также звучат призывы прекратить политические гонения в отношении оппонентов власти.Накануне в Бишкеке прошли задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища. Среди задержанных - бывшие кандидаты в президенты Клара Сооронкулова и Равшан Джеенбеков, а также ряд бывших депутатов и членов правительства. Всех их, согласно сообщению МВД, подозревают в подготовке массовых беспорядков.Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) - находится в Киргизии близ границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Киргизии уже прошли ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.

https://ria.ru/20221019/odkb-1825026855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бишкек, киргизия, узбекистан