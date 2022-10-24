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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях - РИА Новости, 24.10.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях - РИА Новости, 24.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:13
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технологии
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они проводят в соцсетях.Варианты ответа были: до одного часа в день; от одного до трех часов; более трех часов в день; стараюсь не сидеть в соцсетях.В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят на соцсети более трех часов в день. Так проголосовал 51% опрошенных. На втором месте оказались те, кто тратят на это от одного до трех часов в день — около 31% проголосовавших. 11% подписчиков пользуются соцсетями до одного часа в день. И всего 5% пользователей стараются не проводить время таким образом.В комментариях некоторые пользователи написали, что тратят на соцсети большую часть времени. Многие связывают это с работой, учебой и общением.
РИА Новости
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4.7
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60
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
технологии, вконтакте
Технологии, ВКонтакте
11:13 24.10.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях

Пользователи ВКонтакте ответили на вопрос, как часто они пользуются соцсетями

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпускницы школы с мобильными телефонами
Выпускницы школы с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они проводят в соцсетях.
Варианты ответа были: до одного часа в день; от одного до трех часов; более трех часов в день; стараюсь не сидеть в соцсетях.
В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят на соцсети более трех часов в день. Так проголосовал 51% опрошенных. На втором месте оказались те, кто тратят на это от одного до трех часов в день — около 31% проголосовавших. 11% подписчиков пользуются соцсетями до одного часа в день. И всего 5% пользователей стараются не проводить время таким образом.
В комментариях некоторые пользователи написали, что тратят на соцсети большую часть времени. Многие связывают это с работой, учебой и общением.
 
ТехнологииВКонтакте
 
 
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