https://ria.ru/20221024/vkontakte-1826201546.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях - РИА Новости, 24.10.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько времени проводят в соцсетях

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:13

2022-10-24T11:13

2022-10-24T11:13

технологии

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813373399_187:0:3828:2048_1920x0_80_0_0_94c373e7defe3ca0b4e02f9fbe6c7cd4.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько времени они проводят в соцсетях.Варианты ответа были: до одного часа в день; от одного до трех часов; более трех часов в день; стараюсь не сидеть в соцсетях.В итоге большинство подписчиков ответили, что тратят на соцсети более трех часов в день. Так проголосовал 51% опрошенных. На втором месте оказались те, кто тратят на это от одного до трех часов в день — около 31% проголосовавших. 11% подписчиков пользуются соцсетями до одного часа в день. И всего 5% пользователей стараются не проводить время таким образом.В комментариях некоторые пользователи написали, что тратят на соцсети большую часть времени. Многие связывают это с работой, учебой и общением.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вконтакте