https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826362520.html

Других не осталось. Как новый премьер изменит Великобританию

Других не осталось. Как новый премьер изменит Великобританию - РИА Новости, 24.10.2022

Других не осталось. Как новый премьер изменит Великобританию

Правительство Великобритании возглавил экс-министр финансов Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Других... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:20

2022-10-24T19:20

2022-10-24T19:37

в мире

риши сунак

пенни мордонт

борис джонсон

лондон

индия

великобритания

bitriver

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328128_0:82:3069:1808_1920x0_80_0_0_25343aa0a871b4ffddcb65589d351602.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Правительство Великобритании возглавил экс-министр финансов Риши Сунак, сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Других желающих просто не оказалось. О том, как для Соединенного Королевства искали главу государства, — в материале РИА Новости.Без альтернативыПо решению комитета Консервативной партии, принятого в условиях затяжного политического кризиса, если единственный кандидат заручится поддержкой больше 100 членов парламента от тори, он автоматически становится главой партии и правительства. Сунак легко преодолел этот барьер: за него проголосовали 178 консерваторов из 355.Днем 24 октября у экс-министра финансов оставался только один конкурент — лидер палаты общин Пенни Мордонт. По данным СМИ, за нее было больше 90 тори. Она могла бы напрячься и собрать недостающие голоса, но это привело бы к расколу партии, которая и без того переживает трудные времена. "Риши получает мою полную поддержку", — заявила Мордонт, признав поражение.Накануне от участия в выборах отказался бывший премьер Борис Джонсон, у которого было порядка 50 сторонников. По его словам, даже если у него получится вернуться в большую политику, это мало что изменит.Сунак — самый молодой премьер Великобритании с 1812 года, ему всего 42. И он первый глава правительства Соединенного Королевства индийского происхождения. Причем именно с его добровольной отставки с поста министра финансов летом началось падение Джонсона.Вторая попыткаСунак мог бы стать премьером еще полтора месяца назад, но тогда консерваторы предпочли экс-главу МИД Лиз Трасс. Она возглавляла правительство всего 44 дня, установив антирекорд пребывания во власти.Трасс подвело стремление походить во всем на ее кумира — Маргарет Тэтчер. Она решила снизить налоги для богатых, и это буквально уничтожило ее рейтинг. Затем попыталась переложить ответственность за реформу на министра финансов, которого уволила, что вызвало еще большее возмущение.Между тем проблемы в экономической программе Трасс были очевидны еще во время предвыборных дебатов с Сунаком. Он предлагал помочь населению справиться с резким скачком цен на продукты и топливо за счет снижения налога на электроэнергию. Она выступала за "адресную помощь" потребителям. При этом электричество для домашних хозяйств подорожало на 80 процентов.Сунака подвели финансовые махинации его жены Акшаты Мурти, чье состояние приближается к 725 миллионам фунтов стерлингов. Весной в The Times рассказали, что она не платит налоги с зарубежных доходов.Годовые дивиденды Мурти в Индии — 11 миллионов фунтов. Гражданин Великобритании должен был бы отдать в казну около 4,4 миллиона. Но Мурти не стала объявлять себя "проживающей в Великобритании" и заплатила налоги в Индии, где ставки ниже. Формально закон не нарушен, однако разразился громкий скандал. В итоге большинство консерваторов проголосовали за Трасс, хотя ее и воспринимали как "Джонсона в юбке".Превратности любвиОпрос, проведенный компанией YouGov с 14 по 16 октября, показал, что только 36 процентов британцев положительно относятся к Сунаку. Рейтинг Мордонт и того хуже: 34 процента. У Джонсона — 30. К несчастью для консерваторов, 43 процента респондентов хотели бы видеть во главе правительства лидера Лейбористской партии Кира Стармера.Оппозиция давно ждет досрочные парламентские выборы, на которых тори потерпят сокрушительное поражение. Однако консерваторы раз за разом это откладывают, надеясь, что их очередной премьер повысит рейтинг партии."Сунак всегда выглядел оптимальным кандидатом с экономической и социальной повесткой. Важно, что он стремится решить значимые экономические задачи, а не удерживать кресло премьера на фоне резкой антироссийской риторики и наращивания военных расходов", — говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По его словам, Сунак — как интеллектуал и гуру финансовой индустрии — очень эффективен, однако тональность официального Лондона в общении с Москвой в ближайшее время вряд ли изменится. Именно при Сунаке Великобритания вводила самые жесткие санкции против России.Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко полагает, что британское правительство пересмотрит приоритеты. "Сунак, опытный экономист, сосредоточится на внутренних проблемах, связанных с выходом из Евросоюза и пандемией коронавируса", — отмечает аналитик.По его мнению, новый премьер будет уделять меньше внимания международным вопросам, чем предшественники. Впрочем, для Лондона характерна инерционность во внешней политике, которая сегодня плотно связана с курсом Вашингтона.

https://ria.ru/20221020/politika-1825441877.html

https://ria.ru/20220905/politika-1814571333.html

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

лондон

индия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, пенни мордонт, борис джонсон, лондон, индия, великобритания, bitriver, отставка трасс с поста премьера британии, политика