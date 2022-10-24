https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826315760.html
Лидер Палаты общин Мордонт снялась с выборов премьера Великобритании
Лидер Палаты общин Мордонт снялась с выборов премьера Великобритании - РИА Новости, 24.10.2022
Лидер Палаты общин Мордонт снялась с выборов премьера Великобритании
Лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Британии, выразила поддержку экс-министру финансов Риши Сунаку. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:01
2022-10-24T16:01
2022-10-24T16:13
великобритания
в мире
пенни мордонт
риши сунак
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах премьера Британии, выразила поддержку экс-министру финансов Риши Сунаку."Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии (Консервативной партии - ред.), кто поддержал меня", - говорится в заявлении Мордонт в Twitter.Таким образом Сунак остается единственным кандидатом на пост премьера Британии, он автоматически становится лидером.
https://ria.ru/20221020/politika-1825441877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, пенни мордонт, риши сунак, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, В мире, Пенни Мордонт, Риши Сунак, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:01 24.10.2022 (обновлено: 16:13 24.10.2022)
Лидер Палаты общин Мордонт снялась с выборов премьера Великобритании
Лидер Палаты общин Мордонт снялась с выборов премьера Великобритании и поддержала Сунака