Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера
Опрос показал, что Сунак стал наименее непопулярным кандидатом в премьеры Великобритании
© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Экс-глава минфина и кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Риши Сунак считается "наименее непопулярным" среди жителей королевства, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.
По данным опроса, 36% британцев сообщили, что поддерживают Сунака, в то время как 64% отметили, что относятся к нему отрицательно.
Его оппонент Пенни Мордонт, первая заявившая об участии в борьбе за кресло премьера, заручилась поддержкой 34% британцев, ещё 67% высказались против неё.
Бывший премьер Борис Джонсон, накануне отказавшийся от участия в гонке за пост лидера страны, получил поддержку 30% опрошенных, остальные 70% сообщили, что имеют отрицательное мнение о Джонсоне.
Таким образом против каждого из кандидатов высказались намного больше британцев, чем в их поддержку, однако у Сунака разница между положительной и отрицательной оценкой меньше всего, что делает его "наименее непопулярным" кандидатом, отмечает YouGov.
При этом 43% опрошенных положительно высказались о лидере оппозиционной Лейбористской партии Кире Стармере, в то время как правящая Консервативная партия получила поддержку только 20% респондентов.
Опрос проводился 14-16 октября среди 1001 британца.
Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.