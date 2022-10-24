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Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера - РИА Новости, 24.10.2022
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Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера
Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера - РИА Новости, 24.10.2022
Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера
Экс-глава минфина и кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Риши Сунак считается "наименее непопулярным" среди жителей королевства,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:29
2022-10-24T13:29
в мире
риши сунак
пенни мордонт
борис джонсон
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Экс-глава минфина и кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Риши Сунак считается "наименее непопулярным" среди жителей королевства, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.По данным опроса, 36% британцев сообщили, что поддерживают Сунака, в то время как 64% отметили, что относятся к нему отрицательно.Его оппонент Пенни Мордонт, первая заявившая об участии в борьбе за кресло премьера, заручилась поддержкой 34% британцев, ещё 67% высказались против неё.Бывший премьер Борис Джонсон, накануне отказавшийся от участия в гонке за пост лидера страны, получил поддержку 30% опрошенных, остальные 70% сообщили, что имеют отрицательное мнение о Джонсоне.Таким образом против каждого из кандидатов высказались намного больше британцев, чем в их поддержку, однако у Сунака разница между положительной и отрицательной оценкой меньше всего, что делает его "наименее непопулярным" кандидатом, отмечает YouGov.При этом 43% опрошенных положительно высказались о лидере оппозиционной Лейбористской партии Кире Стармере, в то время как правящая Консервативная партия получила поддержку только 20% респондентов.Опрос проводился 14-16 октября среди 1001 британца.Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826250754.html
https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html
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в мире, риши сунак, пенни мордонт, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Пенни Мордонт, Борис Джонсон, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
13:29 24.10.2022
 
Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера

Опрос показал, что Сунак стал наименее непопулярным кандидатом в премьеры Великобритании

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Экс-глава минфина и кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Риши Сунак считается "наименее непопулярным" среди жителей королевства, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.
По данным опроса, 36% британцев сообщили, что поддерживают Сунака, в то время как 64% отметили, что относятся к нему отрицательно.
Британский политик Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:27
Более половины парламентариев-консерваторов поддерживают Сунака
Его оппонент Пенни Мордонт, первая заявившая об участии в борьбе за кресло премьера, заручилась поддержкой 34% британцев, ещё 67% высказались против неё.
Бывший премьер Борис Джонсон, накануне отказавшийся от участия в гонке за пост лидера страны, получил поддержку 30% опрошенных, остальные 70% сообщили, что имеют отрицательное мнение о Джонсоне.
Таким образом против каждого из кандидатов высказались намного больше британцев, чем в их поддержку, однако у Сунака разница между положительной и отрицательной оценкой меньше всего, что делает его "наименее непопулярным" кандидатом, отмечает YouGov.
При этом 43% опрошенных положительно высказались о лидере оппозиционной Лейбористской партии Кире Стармере, в то время как правящая Консервативная партия получила поддержку только 20% респондентов.
Опрос проводился 14-16 октября среди 1001 британца.
Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 17:12
В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров
 
В миреРиши СунакПенни МордонтБорис ДжонсонВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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