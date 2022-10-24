https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826251293.html

Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера

Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера - РИА Новости, 24.10.2022

Большинство британцев высказались против всех кандидатов на пост премьера

Экс-глава минфина и кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Риши Сунак считается "наименее непопулярным" среди жителей королевства,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:29

2022-10-24T13:29

2022-10-24T13:29

в мире

риши сунак

пенни мордонт

борис джонсон

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Экс-глава минфина и кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Риши Сунак считается "наименее непопулярным" среди жителей королевства, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.По данным опроса, 36% британцев сообщили, что поддерживают Сунака, в то время как 64% отметили, что относятся к нему отрицательно.Его оппонент Пенни Мордонт, первая заявившая об участии в борьбе за кресло премьера, заручилась поддержкой 34% британцев, ещё 67% высказались против неё.Бывший премьер Борис Джонсон, накануне отказавшийся от участия в гонке за пост лидера страны, получил поддержку 30% опрошенных, остальные 70% сообщили, что имеют отрицательное мнение о Джонсоне.Таким образом против каждого из кандидатов высказались намного больше британцев, чем в их поддержку, однако у Сунака разница между положительной и отрицательной оценкой меньше всего, что делает его "наименее непопулярным" кандидатом, отмечает YouGov.При этом 43% опрошенных положительно высказались о лидере оппозиционной Лейбористской партии Кире Стармере, в то время как правящая Консервативная партия получила поддержку только 20% респондентов.Опрос проводился 14-16 октября среди 1001 британца.Трасс ранее заявила об отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Она на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став человеком с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826250754.html

https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, риши сунак, пенни мордонт, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии