https://ria.ru/20221024/ukraina-1826266101.html
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 24.10.2022
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"
Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:04
2022-10-24T14:04
2022-10-24T14:04
в мире
игорь кириллов
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.Генерал напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/kiev-1826258754.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь кириллов, владимир зеленский, москва, киев, россия, вооруженные силы рф
В мире, Игорь Кириллов, Владимир Зеленский, Москва, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"
Минобороны: Украина хочет применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Россию