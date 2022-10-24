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В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 24.10.2022
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В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 24.10.2022
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"
Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:04
2022-10-24T14:04
в мире
игорь кириллов
владимир зеленский
москва
киев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.Генерал напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.
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в мире, игорь кириллов, владимир зеленский, москва, киев, россия, вооруженные силы рф
В мире, Игорь Кириллов, Владимир Зеленский, Москва, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ
14:04 24.10.2022
 
В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"

Минобороны: Украина хочет применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Малолюдная улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.
Генерал напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:49В мире
Песков: угроза применения Киевом "грязной бомбы" налицо
 
В миреИгорь КирилловВладимир ЗеленскийМоскваКиевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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