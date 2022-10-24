https://ria.ru/20221024/ukraina-1826266101.html

В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"

В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой" - РИА Новости, 24.10.2022

В Минобороны назвали цель украинской провокации с "грязной бомбой"

Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:04

2022-10-24T14:04

2022-10-24T14:04

в мире

игорь кириллов

владимир зеленский

москва

киев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", - сказал он.Генерал напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Владимир Зеленский заявлял о намерении восстановить ядерный статус Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/kiev-1826258754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, игорь кириллов, владимир зеленский, москва, киев, россия, вооруженные силы рф