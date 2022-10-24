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"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины - РИА Новости, 24.10.2022
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"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины
"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины - РИА Новости, 24.10.2022
"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины
"Укрэнерго" вводит ограничения на потребление электроэнергии в некоторых областях Украины. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:02
2022-10-24T11:02
в мире
украина
сумская область
киев
укрэнерго
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" вводит ограничения на потребление электроэнергии в некоторых областях Украины."Для поддержания стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
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в мире, украина, сумская область, киев, укрэнерго
В мире, Украина, Сумская область, Киев, Укрэнерго
11:02 24.10.2022
 
"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины

"Укрэнерго" ввело ограничения на потребление электроэнергии в некоторых областях Украины

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" вводит ограничения на потребление электроэнергии в некоторых областях Украины.
"Для поддержания стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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В миреУкраинаСумская областьКиевУкрэнерго
 
 
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