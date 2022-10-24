https://ria.ru/20221024/ukraina-1826197354.html

"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины

"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины - РИА Новости, 24.10.2022

"Укрэнерго" ввело ограничения в некоторых областях Украины

"Укрэнерго" вводит ограничения на потребление электроэнергии в некоторых областях Украины. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

в мире

украина

сумская область

киев

укрэнерго

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Укрэнерго" вводит ограничения на потребление электроэнергии в некоторых областях Украины."Для поддержания стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.

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Дарья Буймова

в мире, украина, сумская область, киев, укрэнерго