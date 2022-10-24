https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html

В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры

В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры - РИА Новости, 24.10.2022

В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры

Житель Подмосковья в ходе пьяной ссоры застрелил из ружья двух знакомых, а потом сам сдался полиции, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T05:37

2022-10-24T05:37

2022-10-24T05:37

происшествия

россия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152693/22/1526932232_0:481:2785:2048_1920x0_80_0_0_df121e98c56427e603eaa35c941464cb.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Житель Подмосковья в ходе пьяной ссоры застрелил из ружья двух знакомых, а потом сам сдался полиции, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.По данным следствия, ночью 22 октября в частном доме в городском округе Орехово-Зуево подозреваемый, будучи пьяным, поссорился с двумя своими знакомыми. В какой-то момент мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в приятелей. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия, а подозреваемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы."Задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двоих знакомых (п. " ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20221022/dtp-1825838613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/podmoskove-1817326742.html

россия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)