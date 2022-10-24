https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826157673.html
В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры
В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры - РИА Новости, 24.10.2022
В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры
Житель Подмосковья в ходе пьяной ссоры застрелил из ружья двух знакомых, а потом сам сдался полиции, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T05:37
2022-10-24T05:37
2022-10-24T05:37
происшествия
россия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Житель Подмосковья в ходе пьяной ссоры застрелил из ружья двух знакомых, а потом сам сдался полиции, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.По данным следствия, ночью 22 октября в частном доме в городском округе Орехово-Зуево подозреваемый, будучи пьяным, поссорился с двумя своими знакомыми. В какой-то момент мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в приятелей. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия, а подозреваемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы."Задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двоих знакомых (п. " ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20221022/dtp-1825838613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220916/podmoskove-1817326742.html
россия
орехово-зуево
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происшествия, россия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина застрелил двух знакомых в ходе пьяной ссоры
В Подмосковье мужчина в ходе пьяной ссоры застрелил двух знакомых, а потом сдался полиции