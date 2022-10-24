https://ria.ru/20221024/turisty-1826349438.html

В горах Сочи пропали двое туристов

В горах Сочи пропали двое туристов - РИА Новости, 24.10.2022

В горах Сочи пропали двое туристов

Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, которые не вернулись из похода в назначенное время, сообщает в понедельник пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:47

2022-10-24T17:47

2022-10-24T17:57

туризм

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, которые не вернулись из похода в назначенное время, сообщает в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи.По данным отряда, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти её 19 летнего сына – он не вернулся из похода в оговорённое время. Предположительно известно, что молодой человек со своим другом отправились в район истока реки Чвижепсе, точный маршрут они никому не сообщали."Парни планировали одним днем сходить в поход и поздно вечером 23 октября выйти в город, также женщина рассказала, что вчера около 21.00 с потерявшимися была связь, и они сказали, что видят вдали огни села Медовеевка. В указанный район выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас связи с туристами нет.

https://ria.ru/20221024/turisty-1826256146.html

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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм