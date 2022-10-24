Рейтинг@Mail.ru
В горах Сочи пропали двое туристов - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221024/turisty-1826349438.html
В горах Сочи пропали двое туристов
В горах Сочи пропали двое туристов - РИА Новости, 24.10.2022
В горах Сочи пропали двое туристов
Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, которые не вернулись из похода в назначенное время, сообщает в понедельник пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:47
2022-10-24T17:57
туризм
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d335297d1ef753aece1a0850f25ddfe9.jpg
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, которые не вернулись из похода в назначенное время, сообщает в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи.По данным отряда, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти её 19 летнего сына – он не вернулся из похода в оговорённое время. Предположительно известно, что молодой человек со своим другом отправились в район истока реки Чвижепсе, точный маршрут они никому не сообщали."Парни планировали одним днем сходить в поход и поздно вечером 23 октября выйти в город, также женщина рассказала, что вчера около 21.00 с потерявшимися была связь, и они сказали, что видят вдали огни села Медовеевка. В указанный район выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас связи с туристами нет.
https://ria.ru/20221024/turisty-1826256146.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764548643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9da7cb9d8e50ddbe1e0a3967448d344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм
Туризм, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
17:47 24.10.2022 (обновлено: 17:57 24.10.2022)
 
В горах Сочи пропали двое туристов

Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, не вернувшихся в назначенное время из похода

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Спасатели ищут двух туристов в горах Сочи, которые не вернулись из похода в назначенное время, сообщает в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи.
По данным отряда, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти её 19 летнего сына – он не вернулся из похода в оговорённое время. Предположительно известно, что молодой человек со своим другом отправились в район истока реки Чвижепсе, точный маршрут они никому не сообщали.
"Парни планировали одним днем сходить в поход и поздно вечером 23 октября выйти в город, также женщина рассказала, что вчера около 21.00 с потерявшимися была связь, и они сказали, что видят вдали огни села Медовеевка. В указанный район выехала дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас связи с туристами нет.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:41Туризм
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов
 
ТуризмСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала