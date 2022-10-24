Рейтинг@Mail.ru
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221024/turisty-1826256146.html
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов - РИА Новости, 24.10.2022
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов
Операция по поиску группы туристов, пропавшей в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, продолжится 25 октября, сообщила в понедельник ГУ МЧС... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:41
2022-10-24T13:42
туризм
происшествия
итуруп
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779327112_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_579551d5dd3d1022a0d1587c4499ac38.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Операция по поиску группы туристов, пропавшей в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, продолжится 25 октября, сообщила в понедельник ГУ МЧС России по Сахалинской области.По информации пресс-службы, сообщение о том, что у трёх участников зарегистрированной туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры, поступило в ведомство в субботу. Однако по погодным условиям спасатели не смогли использовать вертолет, поэтому на поиски была отправлена группа из шести человек на катере "Кальмар". Туристическая группа состоит из четырех человек, маршрут протяжённостью 60 километров пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя и Любава и подножье вулкана Баранского. Сотовая связь в данном районе отсутствует."В 18.15 (10.15 мск) 24.10.2022 спасатели ПСО ГУ МЧС Росси по Сахалинской области вернулись в село Буревестник. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении ведомства.Однако, по информации пресс-службы, в понедельник с группой удалось установить связь и выяснить, что у все туристы чувствуют себя лучше."Посредствам связи с туристической группой через оператора компании МВС "Телеком" установлено улучшение самочувствия всех членов группы, 25 октября группа продолжит движение по ранее запланированному маршруту", - отметили в пресс-службе, уточнив, что спасатели во вторник убывают на вулкан Баранского на встречу тургруппы.Вулкан Баранского расположен в центральной части острова Итуруп на высоте 1132 метра. На нем было зафиксировано несколько извержений, последнее - в 1951 году. Вулкан находится в 22 километрах юго-восточнее райцентра Курильского района - города Курильска.
https://ria.ru/20221017/turist-1824607217.html
https://ria.ru/20221003/turisty-1821082214.html
итуруп
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779327112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a21d7cd9d2527e0386a3561f40430540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, итуруп, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Итуруп, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
13:41 24.10.2022 (обновлено: 13:42 24.10.2022)
 
Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов

Спасатели установили связь с пропавшими на Курилах туристами и продолжат поиски 25 октября

© РИА Новости / Надежда Ликсакова / Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Надежда Ликсакова
Перейти в медиабанк
Курильские острова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Операция по поиску группы туристов, пропавшей в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, продолжится 25 октября, сообщила в понедельник ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По информации пресс-службы, сообщение о том, что у трёх участников зарегистрированной туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры, поступило в ведомство в субботу. Однако по погодным условиям спасатели не смогли использовать вертолет, поэтому на поиски была отправлена группа из шести человек на катере "Кальмар". Туристическая группа состоит из четырех человек, маршрут протяжённостью 60 километров пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя и Любава и подножье вулкана Баранского. Сотовая связь в данном районе отсутствует.
Место обнаружения тела российского туриста в турецкой Анталье - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 14:30Туризм
В Анталье обнаружили тело пропавшего без вести российского туриста
"В 18.15 (10.15 мск) 24.10.2022 спасатели ПСО ГУ МЧС Росси по Сахалинской области вернулись в село Буревестник. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении ведомства.
Однако, по информации пресс-службы, в понедельник с группой удалось установить связь и выяснить, что у все туристы чувствуют себя лучше.
"Посредствам связи с туристической группой через оператора компании МВС "Телеком" установлено улучшение самочувствия всех членов группы, 25 октября группа продолжит движение по ранее запланированному маршруту", - отметили в пресс-службе, уточнив, что спасатели во вторник убывают на вулкан Баранского на встречу тургруппы.
Вулкан Баранского расположен в центральной части острова Итуруп на высоте 1132 метра. На нем было зафиксировано несколько извержений, последнее - в 1951 году. Вулкан находится в 22 километрах юго-восточнее райцентра Курильского района - города Курильска.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 10:08Туризм
Туристов, пропавших в районе хребта Ажек в Сочи, нашли живыми
 
ТуризмПроисшествияИтурупСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала