https://ria.ru/20221024/turisty-1826256146.html

Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов

Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов - РИА Новости, 24.10.2022

Спасатели установили сотовую связь с пропавшей на Курилах группой туристов

Операция по поиску группы туристов, пропавшей в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, продолжится 25 октября, сообщила в понедельник ГУ МЧС... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:41

2022-10-24T13:41

2022-10-24T13:42

туризм

происшествия

итуруп

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Операция по поиску группы туристов, пропавшей в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп, продолжится 25 октября, сообщила в понедельник ГУ МЧС России по Сахалинской области.По информации пресс-службы, сообщение о том, что у трёх участников зарегистрированной туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры, поступило в ведомство в субботу. Однако по погодным условиям спасатели не смогли использовать вертолет, поэтому на поиски была отправлена группа из шести человек на катере "Кальмар". Туристическая группа состоит из четырех человек, маршрут протяжённостью 60 километров пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя и Любава и подножье вулкана Баранского. Сотовая связь в данном районе отсутствует."В 18.15 (10.15 мск) 24.10.2022 спасатели ПСО ГУ МЧС Росси по Сахалинской области вернулись в село Буревестник. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении ведомства.Однако, по информации пресс-службы, в понедельник с группой удалось установить связь и выяснить, что у все туристы чувствуют себя лучше."Посредствам связи с туристической группой через оператора компании МВС "Телеком" установлено улучшение самочувствия всех членов группы, 25 октября группа продолжит движение по ранее запланированному маршруту", - отметили в пресс-службе, уточнив, что спасатели во вторник убывают на вулкан Баранского на встречу тургруппы.Вулкан Баранского расположен в центральной части острова Итуруп на высоте 1132 метра. На нем было зафиксировано несколько извержений, последнее - в 1951 году. Вулкан находится в 22 километрах юго-восточнее райцентра Курильского района - города Курильска.

https://ria.ru/20221017/turist-1824607217.html

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происшествия, итуруп, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм