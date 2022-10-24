https://ria.ru/20221024/tovarooborot-1826157956.html

Товарооборот России и Китая вырос с начала года на треть

Товарооборот России и Китая вырос с начала года на треть - РИА Новости, 24.10.2022

Товарооборот России и Китая вырос с начала года на треть

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2022 года вырос на 32,5% и составил 136,089 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T05:53

2022-10-24T05:53

2022-10-24T09:29

экономика

россия

китай

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 24 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2022 года вырос на 32,5% и составил 136,089 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.За отчетный период в Россию экспортировано товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3 процента выше, чем за аналогичный период 2021 года. Российские поставки в КНР за то же время выросли на 51,6 процента, составив 83,845 миллиарда долларов.В сентябре уровень товарооборота между двумя странами составил 18,656 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 10,656 миллиарда, КНР в Россию — на 7,99 миллиарда.По итогам 2021 года этот показатель вырос на 35,8 процента и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его с 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024-му. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что китайский лидер обозначил новую цель по наращиванию товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20200615/1572925338.html

https://ria.ru/20220824/sotrudnichestvo-1811921705.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин