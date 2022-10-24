https://ria.ru/20221024/terakt-1826234142.html

Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске

Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске - РИА Новости, 24.10.2022

Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске

Пятигорский городской суд заключил под стражу подозреваемых в подготовке теракта в здании городского ОВД, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:32

2022-10-24T12:32

2022-10-24T12:42

происшествия

пятигорск

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд заключил под стражу подозреваемых в подготовке теракта в здании городского ОВД, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства"*."Пятигорский горсуд избрал в отношении двух подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация.

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пятигорск

ставропольский край

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Влада Копылова

происшествия, пятигорск, ставропольский край