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Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске - РИА Новости, 24.10.2022
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Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске
Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске - РИА Новости, 24.10.2022
Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске
Пятигорский городской суд заключил под стражу подозреваемых в подготовке теракта в здании городского ОВД, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:32
2022-10-24T12:42
происшествия
пятигорск
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд заключил под стражу подозреваемых в подготовке теракта в здании городского ОВД, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства"*."Пятигорский горсуд избрал в отношении двух подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация.
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происшествия, пятигорск, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
12:32 24.10.2022 (обновлено: 12:42 24.10.2022)
 
Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске

Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в здании ОВД в Пятигорске

© Sputnik / Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пятигорский городской суд заключил под стражу подозреваемых в подготовке теракта в здании городского ОВД, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.
Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства"*.
"Пятигорский горсуд избрал в отношении двух подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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