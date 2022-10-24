https://ria.ru/20221024/tanker-1826258970.html
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой - РИА Новости, 24.10.2022
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой
Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:50
2022-10-24T13:50
2022-10-24T13:50
происшествия
ростов-на-дону
дон
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Инцидент произошел еще утром в воскресенье, однако известно о нем стало только спустя сутки.По информации ведомства, в районе железнодорожного моста через реку Дон в Ростове-на-Дону столкнулся с моторной лодкой, где находились трое рыбаков. Баржа при этом двигалась по судовому ходу. В результате столкновения никто не пострадал."Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221020/lodka-1825270841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, дон, россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Дон, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовская область
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой, никто не пострадал