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В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой - РИА Новости, 24.10.2022
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В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой - РИА Новости, 24.10.2022
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой
Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:50
2022-10-24T13:50
происшествия
ростов-на-дону
дон
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Инцидент произошел еще утром в воскресенье, однако известно о нем стало только спустя сутки.По информации ведомства, в районе железнодорожного моста через реку Дон в Ростове-на-Дону столкнулся с моторной лодкой, где находились трое рыбаков. Баржа при этом двигалась по судовому ходу. В результате столкновения никто не пострадал."Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221020/lodka-1825270841.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, дон, россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Дон, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовская область
13:50 24.10.2022
 
В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой

В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел еще утром в воскресенье, однако известно о нем стало только спустя сутки.
По информации ведомства, в районе железнодорожного моста через реку Дон в Ростове-на-Дону столкнулся с моторной лодкой, где находились трое рыбаков. Баржа при этом двигалась по судовому ходу. В результате столкновения никто не пострадал.
"Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки", - говорится в релизе.
Люди в лодке на Чукотке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 08:48
На Чукотке перевернулась лодка на реке, три человека погибли
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуДонРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская область
 
 
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