https://ria.ru/20221024/tanker-1826258970.html

В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой

В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой - РИА Новости, 24.10.2022

В Ростове-на-Дону танкер столкнулся с рыбацкой лодкой

Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:50

2022-10-24T13:50

2022-10-24T13:50

происшествия

ростов-на-дону

дон

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 24 окт – РИА Новости. Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой на Дону в Ростове-на-Дону, обошлось без пострадавших, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Инцидент произошел еще утром в воскресенье, однако известно о нем стало только спустя сутки.По информации ведомства, в районе железнодорожного моста через реку Дон в Ростове-на-Дону столкнулся с моторной лодкой, где находились трое рыбаков. Баржа при этом двигалась по судовому ходу. В результате столкновения никто не пострадал."Следователи Ростовского следственного управления на транспорте дадут правовую оценку как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам маломерного судна, осуществлявшим рыбную ловлю на судовом ходу реки", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221020/lodka-1825270841.html

ростов-на-дону

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, дон, россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область