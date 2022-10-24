На Западе увидели стремление Си Цзиньпина превратить Китай в сверхдержаву
Западные СМИ заявили о стремлении Си Цзиньпина превратить Китай в сверхдержаву
© AP Photo / Ng Han GuanСи Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая
© AP Photo / Ng Han Guan
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кадровые перестановки, произведенные Си Цзиньпином в ходе съезда Коммунистической партии Китая (КПК), свидетельствуют не только о стремлении насытить руководство лояльными ему людьми, но и ускорить превращение страны в военную и технологическую сверхдержаву, пишут западные СМИ.
Центральный комитет КПК 20-го созыва в воскресенье избрал новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны. Председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК на третий срок.
"Помимо укомплектования политбюро КПК лояльными ему чиновниками он (Си Цзиньпин) назначил в более широкие руководящие органы ряд сотрудников служб внутренней безопасности, военных, идеологов, инженеров и технократов, подчеркивая свое стремление ускорить превращение Китая в военную и технологическую сверхдержаву", - говорится в материале New York Times.
По мнению издания, насыщение партийных органов военными и технократами означает, что Си Цзиньпин намерен сохранять "неослабный контроль" КПК за их деятельностью по трансформации государства.
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Британская Financial Times обращает внимание на карьерный рост шанхайского босса Ли Цяна, который, согласно знатокам партийного протокола, стал человеком номер два в иерархии КПК и будущим премьер-министром страны. Эксперты издания заявляют, что продвижение Ли Цяна противоречило прогнозам, поскольку глава горкома, по их мнению, провалил борьбу с COVID-19 в мегаполисе. Они делают вывод, что сама готовность Ли Цяна к жестким и непопулярным мерам доказала его лояльность главе КПК.
Издание Forbes пишет о падении индексов на биржах Гонконга и Шанхая на следующий день после сообщений о переизбрании Си Цзиньпина. Привлеченные аналитики говорят, что инвесторы все больше беспокоятся по поводу продолжающегося регулятивного давления нового руководства на частные предприятия, а также жесткой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая не подает признаков ослабления. Напротив в своей вступительной речи, произнесенной председателем Си на съезде КПК, он высоко оценил китайские меры по профилактике COVID-19 как "народную войну" и защиту жизней.