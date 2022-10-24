https://ria.ru/20221024/sverkhderzhava-1826255260.html

На Западе увидели стремление Си Цзиньпина превратить Китай в сверхдержаву

На Западе увидели стремление Си Цзиньпина превратить Китай в сверхдержаву - РИА Новости, 24.10.2022

На Западе увидели стремление Си Цзиньпина превратить Китай в сверхдержаву

Кадровые перестановки, произведенные Си Цзиньпином в ходе съезда Коммунистической партии Китая (КПК), свидетельствуют не только о стремлении насытить... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:39

2022-10-24T13:39

2022-10-24T13:39

в мире

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кадровые перестановки, произведенные Си Цзиньпином в ходе съезда Коммунистической партии Китая (КПК), свидетельствуют не только о стремлении насытить руководство лояльными ему людьми, но и ускорить превращение страны в военную и технологическую сверхдержаву, пишут западные СМИ.Центральный комитет КПК 20-го созыва в воскресенье избрал новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны. Председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК на третий срок."Помимо укомплектования политбюро КПК лояльными ему чиновниками он (Си Цзиньпин) назначил в более широкие руководящие органы ряд сотрудников служб внутренней безопасности, военных, идеологов, инженеров и технократов, подчеркивая свое стремление ускорить превращение Китая в военную и технологическую сверхдержаву", - говорится в материале New York Times.По мнению издания, насыщение партийных органов военными и технократами означает, что Си Цзиньпин намерен сохранять "неослабный контроль" КПК за их деятельностью по трансформации государства.Британская Financial Times обращает внимание на карьерный рост шанхайского босса Ли Цяна, который, согласно знатокам партийного протокола, стал человеком номер два в иерархии КПК и будущим премьер-министром страны. Эксперты издания заявляют, что продвижение Ли Цяна противоречило прогнозам, поскольку глава горкома, по их мнению, провалил борьбу с COVID-19 в мегаполисе. Они делают вывод, что сама готовность Ли Цяна к жестким и непопулярным мерам доказала его лояльность главе КПК.Издание Forbes пишет о падении индексов на биржах Гонконга и Шанхая на следующий день после сообщений о переизбрании Си Цзиньпина. Привлеченные аналитики говорят, что инвесторы все больше беспокоятся по поводу продолжающегося регулятивного давления нового руководства на частные предприятия, а также жесткой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая не подает признаков ослабления. Напротив в своей вступительной речи, произнесенной председателем Си на съезде КПК, он высоко оценил китайские меры по профилактике COVID-19 как "народную войну" и защиту жизней.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

https://ria.ru/20221023/politika-1826033843.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай