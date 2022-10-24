https://ria.ru/20221024/stroitelstvo-1826403600.html

На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту

На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту - РИА Новости, 24.10.2022

На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту

Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:07

2022-10-24T23:07

2022-10-24T23:08

краснодарский край

общество

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778884544_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_60ae15d0402ff9245bf7e3bcb9c2cb41.jpg

КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", строительство объекта завершат до конца года, сообщает администрация региона.Уточняется, что трехэтажный корпус на 400 мест площадью около 7 тысяч квадратных метров откроют на территории школы №3."В состав блока входят учебные кабинеты, медицинский пункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, обеденный зал на 208 посадочных мест, помещение для логопеда, зоны отдыха. Также в здании расположили большой спортивный зал с раздевалками, душевыми и комнатой тренера, актовый зал на 100 мест", - добавили в ведомстве.Сейчас на строительной площадке выполняют устройство перегородок, завершают внутреннюю отделку здания, фасадные работы и электромонтаж, а также монтируют вентиляцию в цокольном этаже.

https://ria.ru/20221020/shkoly-1825519606.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край