Рейтинг@Mail.ru
На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221024/stroitelstvo-1826403600.html
На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту
На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту - РИА Новости, 24.10.2022
На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту
Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:07
2022-10-24T23:08
краснодарский край
общество
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778884544_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_60ae15d0402ff9245bf7e3bcb9c2cb41.jpg
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", строительство объекта завершат до конца года, сообщает администрация региона.Уточняется, что трехэтажный корпус на 400 мест площадью около 7 тысяч квадратных метров откроют на территории школы №3."В состав блока входят учебные кабинеты, медицинский пункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, обеденный зал на 208 посадочных мест, помещение для логопеда, зоны отдыха. Также в здании расположили большой спортивный зал с раздевалками, душевыми и комнатой тренера, актовый зал на 100 мест", - добавили в ведомстве.Сейчас на строительной площадке выполняют устройство перегородок, завершают внутреннюю отделку здания, фасадные работы и электромонтаж, а также монтируют вентиляцию в цокольном этаже.
https://ria.ru/20221020/shkoly-1825519606.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778884544_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_40bd5c8c5b37da48907998ba390669f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
23:07 24.10.2022 (обновлено: 23:08 24.10.2022)
 

На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рабочий на стройке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", строительство объекта завершат до конца года, сообщает администрация региона.
"Готовность объекта составляет более 70%. Завершить строительство планируют до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трехэтажный корпус на 400 мест площадью около 7 тысяч квадратных метров откроют на территории школы №3.
"В состав блока входят учебные кабинеты, медицинский пункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, обеденный зал на 208 посадочных мест, помещение для логопеда, зоны отдыха. Также в здании расположили большой спортивный зал с раздевалками, душевыми и комнатой тренера, актовый зал на 100 мест", - добавили в ведомстве.
Сейчас на строительной площадке выполняют устройство перегородок, завершают внутреннюю отделку здания, фасадные работы и электромонтаж, а также монтируют вентиляцию в цокольном этаже.

Другие новости региона читайте здесь>>

Новая школа в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 22:00Краснодарский край
На Кубани до конца 2024 года завершат строительство 29 школ
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала