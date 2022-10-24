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На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту
На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту - РИА Новости, 24.10.2022
На Кубани завершают строительство корпуса начальных классов по нацпроекту
Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:07
2022-10-24T23:07
2022-10-24T23:08
краснодарский край
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", строительство объекта завершат до конца года, сообщает администрация региона.Уточняется, что трехэтажный корпус на 400 мест площадью около 7 тысяч квадратных метров откроют на территории школы №3."В состав блока входят учебные кабинеты, медицинский пункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, обеденный зал на 208 посадочных мест, помещение для логопеда, зоны отдыха. Также в здании расположили большой спортивный зал с раздевалками, душевыми и комнатой тренера, актовый зал на 100 мест", - добавили в ведомстве.Сейчас на строительной площадке выполняют устройство перегородок, завершают внутреннюю отделку здания, фасадные работы и электромонтаж, а также монтируют вентиляцию в цокольном этаже.
https://ria.ru/20221020/shkoly-1825519606.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Корпус начальных классов на 400 мест возводят в станице Динская Краснодарского края в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", строительство объекта завершат до конца года, сообщает администрация региона.
"Готовность объекта составляет более 70%. Завершить строительство планируют до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трехэтажный корпус на 400 мест площадью около 7 тысяч квадратных метров откроют на территории школы №3.
"В состав блока входят учебные кабинеты, медицинский пункт с процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом, обеденный зал на 208 посадочных мест, помещение для логопеда, зоны отдыха. Также в здании расположили большой спортивный зал с раздевалками, душевыми и комнатой тренера, актовый зал на 100 мест", - добавили в ведомстве.
Сейчас на строительной площадке выполняют устройство перегородок, завершают внутреннюю отделку здания, фасадные работы и электромонтаж, а также монтируют вентиляцию в цокольном этаже.
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