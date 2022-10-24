https://ria.ru/20221024/starobelsk-1826315031.html

В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом

В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом - РИА Новости, 24.10.2022

В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом

Многоквартирный жилой дом в городе Старобельск Луганской Народной Республики поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:59

2022-10-24T15:59

2022-10-24T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

старобельск

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сша

сцкк

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в городе Старобельск Луганской Народной Республики поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела н.п. Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) поврежден многоквартирный жилой дом" - рассказал офицер.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html

старобельск

луганская народная республика

сша

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