https://ria.ru/20221024/starobelsk-1826315031.html
В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом
В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом - РИА Новости, 24.10.2022
В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом
Многоквартирный жилой дом в городе Старобельск Луганской Народной Республики поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:59
2022-10-24T15:59
2022-10-24T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
старобельск
луганская народная республика
сша
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в городе Старобельск Луганской Народной Республики поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS."В результате обстрела н.п. Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) поврежден многоквартирный жилой дом" - рассказал офицер.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html
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в мире, старобельск, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin , рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старобельск, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , РСЗО HIMARS
15:59 24.10.2022 (обновлено: 16:00 24.10.2022)
В Старобельске из-за обстрела из HIMARS пострадал многоквартирный дом
Многоквартирный дом в Старобельске поврежден из-за обстрела из HIMARS