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Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке - РИА Новости, 24.10.2022
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Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке
Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке - РИА Новости, 24.10.2022
Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака, который станет новым премьером Великобритании, и заявил, что надеется на тесное сотрудничество по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:07
2022-10-24T20:07
в мире
риши сунак
нарендра моди
пенни мордонт
великобритания
индия
отставка трасс с поста премьера британии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака, который станет новым премьером Великобритании, и заявил, что надеется на тесное сотрудничество по глобальным вопросам."Самые теплые поздравления Риши Сунаку! Когда вы станете премьер-министром Великобритании, я с нетерпением жду тесного сотрудничества по глобальным вопросам и реализации "дорожной карты" до 2030 года", - написал Моди в Twitter.Он также поздравил индийцев в Великобритании с праздником Дивали, отметив, что "мы превращаем наши исторические связи в современное партнерство".Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826360533.html
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826362520.html
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в мире, риши сунак, нарендра моди, пенни мордонт, великобритания, индия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Нарендра Моди, Пенни Мордонт, Великобритания, Индия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
20:07 24.10.2022
 
Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке

Премьер Индии Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака, который станет новым премьером Великобритании, и заявил, что надеется на тесное сотрудничество по глобальным вопросам.
"Самые теплые поздравления Риши Сунаку! Когда вы станете премьер-министром Великобритании, я с нетерпением жду тесного сотрудничества по глобальным вопросам и реализации "дорожной карты" до 2030 года", - написал Моди в Twitter.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 18:32
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Британии своим приоритетом
Он также поздравил индийцев в Великобритании с праздником Дивали, отметив, что "мы превращаем наши исторические связи в современное партнерство".
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.
Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:20
Других не осталось. Как новый премьер изменит Великобританию
 
В миреРиши СунакНарендра МодиПенни МордонтВеликобританияИндияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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