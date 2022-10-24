https://ria.ru/20221024/sotrudnichestvo-1826383086.html

Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке

Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке - РИА Новости, 24.10.2022

Моди выразил надежду на сотрудничество с Великобританией при Сунаке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака, который станет новым премьером Великобритании, и заявил, что надеется на тесное сотрудничество по... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T20:07

2022-10-24T20:07

2022-10-24T20:07

в мире

риши сунак

нарендра моди

пенни мордонт

великобритания

индия

отставка трасс с поста премьера британии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака, который станет новым премьером Великобритании, и заявил, что надеется на тесное сотрудничество по глобальным вопросам."Самые теплые поздравления Риши Сунаку! Когда вы станете премьер-министром Великобритании, я с нетерпением жду тесного сотрудничества по глобальным вопросам и реализации "дорожной карты" до 2030 года", - написал Моди в Twitter.Он также поздравил индийцев в Великобритании с праздником Дивали, отметив, что "мы превращаем наши исторические связи в современное партнерство".Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/sunak-1826360533.html

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826362520.html

великобритания

индия

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в мире, риши сунак, нарендра моди, пенни мордонт, великобритания, индия, отставка трасс с поста премьера британии