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Губернатор Тульской области передал десантникам технику и снаряжение - РИА Новости, 24.10.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221024/snaryazhenie-1826368400.html
Губернатор Тульской области передал десантникам технику и снаряжение
Губернатор Тульской области передал десантникам технику и снаряжение - РИА Новости, 24.10.2022
Губернатор Тульской области передал десантникам технику и снаряжение
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:04
2022-10-24T19:04
тульская область
алексей дюмин
частичная мобилизация в россии
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ТУЛА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Среди них 12 автомобилей, 20 квадроциклов и специальное оборудование. Глава региона сообщил, что уже дал поручение закупить очередную партию автомобильной и другой специальной техники", – сказал собеседник агентства.Также тульский губернатор посетил полигон, где мобилизованные жители региона проходят практические занятия по боевому слаживанию. Он проинспектировал, как идет подготовка снайперов, расчетов крупнокалиберного пулемета "Корд", пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д. Проверил, как проходят занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях. Обучают бойцов опытные инструкторы, привлеченные по инициативе губернатора.Дюмин отметил, что частичная мобилизация, объявленная указом Верховного главнокомандующего, в Тульской области идет в соответствии с планом."Как глава региона я продолжаю полностью контролировать все моменты – начиная от вашего зачисления, размещения, обеспечения и завершая доукомплектованием всем необходимым. Все выплаты и льготы, положенные военнослужащим, будут предоставлены неукоснительно и в полном объеме. Этот вопрос – на моем личном контроле", – цитируют в правительстве слова губернатора.Кроме того, Дюмин отметил, что военнослужащие из Тульской области, которые проходят подготовку в подразделениях на территории других регионов, также находятся в зоне постоянного внимания и не останутся без заботы."Большое спасибо вам за то, что вы в строю. Большое спасибо вашим родителям за то, что воспитали настоящих защитников Отечества. Еще раз успехов вам, парни! Желаю вам выполнить все поставленные задачи. Мы ждем вас домой с победой. И будем оказывать всестороннюю помощь вам и вашим семьям", – обратился к бойцам губернатор.
https://ria.ru/20221017/vrachi-1824599049.html
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алексей дюмин, частичная мобилизация в россии
Тульская область, Алексей Дюмин, Частичная мобилизация в России
19:04 24.10.2022
 

Губернатор Тульской области передал десантникам технику и снаряжение

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал в понедельник бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Среди них 12 автомобилей, 20 квадроциклов и специальное оборудование. Глава региона сообщил, что уже дал поручение закупить очередную партию автомобильной и другой специальной техники", – сказал собеседник агентства.
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Также тульский губернатор посетил полигон, где мобилизованные жители региона проходят практические занятия по боевому слаживанию. Он проинспектировал, как идет подготовка снайперов, расчетов крупнокалиберного пулемета "Корд", пулемета Калашникова, гранатометов АГС-17 и РПГ-7Д. Проверил, как проходят занятия по специальной огневой подготовке, метанию учебных ручных гранат, расчетов минометной батареи, тактической медицине, отработке действий в составе групп по ведению боя в городских условиях. Обучают бойцов опытные инструкторы, привлеченные по инициативе губернатора.
Дюмин отметил, что частичная мобилизация, объявленная указом Верховного главнокомандующего, в Тульской области идет в соответствии с планом.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику
"Как глава региона я продолжаю полностью контролировать все моменты – начиная от вашего зачисления, размещения, обеспечения и завершая доукомплектованием всем необходимым. Все выплаты и льготы, положенные военнослужащим, будут предоставлены неукоснительно и в полном объеме. Этот вопрос – на моем личном контроле", – цитируют в правительстве слова губернатора.
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Кроме того, Дюмин отметил, что военнослужащие из Тульской области, которые проходят подготовку в подразделениях на территории других регионов, также находятся в зоне постоянного внимания и не останутся без заботы.
"Большое спасибо вам за то, что вы в строю. Большое спасибо вашим родителям за то, что воспитали настоящих защитников Отечества. Еще раз успехов вам, парни! Желаю вам выполнить все поставленные задачи. Мы ждем вас домой с победой. И будем оказывать всестороннюю помощь вам и вашим семьям", – обратился к бойцам губернатор.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал бойцам 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии снаряжение и технику
 
Тульская областьАлексей ДюминЧастичная мобилизация в России
 
 
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