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На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника

На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника - РИА Новости, 24.10.2022

На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до вторника, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:17

2022-10-24T12:17

2022-10-24T12:17

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

урал

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до вторника, сообщает региональный главк МЧС.Ранее управление прогнозировало, что в понедельник на территории Свердловской области будет сильный ветер до 18 метров в секунду, однако штормовое предупреждение продлили до вторника."Синоптики продлили штормовое предупреждение, 25 октября местами в Свердловской области сохранится сильный ветер до 18 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры безопасности", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221024/tornado-1826201898.html

свердловская область

урал

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свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал, россия