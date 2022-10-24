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На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника - РИА Новости, 24.10.2022
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На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника
На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника - РИА Новости, 24.10.2022
На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника
Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до вторника, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:17
2022-10-24T12:17
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
урал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до вторника, сообщает региональный главк МЧС.Ранее управление прогнозировало, что в понедельник на территории Свердловской области будет сильный ветер до 18 метров в секунду, однако штормовое предупреждение продлили до вторника."Синоптики продлили штормовое предупреждение, 25 октября местами в Свердловской области сохранится сильный ветер до 18 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры безопасности", – говорится в сообщении.
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свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), урал, россия
Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Урал, Россия
12:17 24.10.2022
 
На Урале продлили штормовое предупреждение до вторника

В Свердловской области синоптики продлили штормовое предупреждение до вторника

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкДеревья
Деревья - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области до вторника, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее управление прогнозировало, что в понедельник на территории Свердловской области будет сильный ветер до 18 метров в секунду, однако штормовое предупреждение продлили до вторника.
"Синоптики продлили штормовое предупреждение, 25 октября местами в Свердловской области сохранится сильный ветер до 18 метров в секунду. Просим жителей соблюдать меры безопасности", – говорится в сообщении.
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Свердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УралРоссия
 
 
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